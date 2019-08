A jó idővel együtt megérkeznek a rovarok is, amelyek az autósok legnagyobb ellenségei közé tartoznak, legalábbis ha a szélvédőn való kilátásról van szó. Hosszabb út során simán szét tud csattani annyi bogár az ablakon, hogy már zavarja a sofőrt a vezetésben, és ezeket a megszáradt rovarmaradványokat nem is annyira egyszerű lepucolni, pláne nem menet közben. Oké, az ablakmosó segít valamelyest, de inkább csak szétkeni a dolgot, ezért nem árt, ha van nálunk egy bogároldó spray. Egy pihenő alkalmával 5 perc alatt tisztára lehet takarítani a szélvédőt, elég csak ráspriccelni a vegyszert az ablakra, aztán indulás előtt ráküldeni az ablakmosót.

Izzók

Tudtad, hogy már 10 éve nem kötelező a tartalék izzó az autóban? Részben azért, mert a döntéshozók is belátták, hogy a legtöbb autóban sajnos igen bonyolult kicserélni egy izzót az út szélén. Tehát nem árt még az előtt ellenőrizni az izzókat, mielőtt nekivágnánk a nyaralásnak, és ha szükséges, akkor olyanra cserélni, amelyek nem csupán hosszú élettartamot ígérnek, hanem jobb látási/láthatósági viszonyokat biztosítanak.

Ugyanakkor hosszabb útra érdemes beszerezni egy tartalék izzót a főfényszóróba (ha nem xenon vagy LED), illetve a hátsó lámpához is, hiszen egy idegen országban, nyaralóövezetben nem biztos, hogy tudunk majd szerezni, ha mégis cserélnünk kell. Illetve az ottani rendőrök sem biztos, hogy olyan “elnézőek” lesznek, mint magyar kollégáik.

Új pollenszűrő (és klímatisztítás)

Ha már meleg van, akkor a klímára is illik odafigyelni. Ha kellemetlen szag kúszik elő a szellőzőnyílásokból, akkor érdemes elgondolkodni a klíma kitakarításán. Indulás előtt mindenképp érdemes elvégezni egy tisztítást (vagy tisztíttatást) és kicserélni a pollenszűrőt, hiszen sokat fogunk ülni az autóban, minél kellemesebb és tisztább levegőt szívjunk be, az nem árthat.

Olaj

Az olajszintet rendkívül egyszerűen ellenőrizheti bárki a nyaralás előtt, szóval akár egy olajcsere is megoldható egy jobban felszerelt házi garázsban, vagy el is vihetjük kedvenc szerelőnkhöz, hogy megcsinálja nekünk ezt.

Mivel a nyaralás során könnyen beleszalad a szokásosnál több kilométer az autóba, érdemes meglépni az olajcserét indulás előtt és friss olajjal nekivágni az útnak, ha közel a szerviz ideje. Ha túlfutunk az előírt olajcsere időpontján, akár a garancia is elveszhet. A hosszú autópályázás alkalmával pedig magasabb fordulatszámon pörög a motor, ami nagyobb terhelést jelent. De ne csak indulás előtt ellenőrizzük a olajszintet, hanem a nyaralás során is egy-két alkalommal. Legyen nálunk a megfelelő olajból egyliteres kiszerelés, amivel pótolhatjuk a hiányt, ha szükséges.

Napellenző

A fortyogó hőségben, a napon hagyott autó utastere igazi pokollá válik néhány perc alatt. A fekete autók érezhetően jobban melegszenek, mint a világos színűek, de ennél sokkal fontosabb az üvegfelületek mérete és szöge. Minél laposabb szögben áll az üveg, annál inkább melegszik mögötte az autó. Hogy az üvegházhatást kivédjük, be is sötétíthetjük az autó ablakait. A szélvédőt értelemszerűen álló autónál, de az oldalablakokat menet közben is lehet. Pláne, ha még fejletlen hőháztartású gyermek is utazik velünk. Nem kell komoly kiadásra gondolni, elég egy szélvédő-árnyékoló, az oldalablakra pedig a tapadókorongos megoldás, néhány ezer forintból megvan az egész. Ami nagyon fontos: napon álló autóban ne hagyjunk sem embert, sem állatot, árnyékban is csak lehúzott ablakok mellett.

Néhány éve kipróbáltuk, hogy meddig lehet kibírni egy zárt autóban a tűző napon, hogy neked már ne kelljen. Nem élveztük!

Védőital

Legyen az autóban mindig több üveg víz, hiszen nyáron az autópályán dugóban araszolni, akár több tíz kilométeren keresztül, az bizony nem vicc és olyankor nem nagyon lesz esélyed beszaladni egy kútra feltankolni a vízkészletet. Hiába van klíma, attól csak úgy érzed, hogy nem vagy szomjas, mert nincs meleged, pedig a szervezetednek ilyenkor is szüksége van folyadékra. Nyáron naponta 3-4 liter vizet simán leküldhetsz, az a tuti. És ami nagyon fontos: ne várd meg, amíg szomjas leszel, mert az már a szervezet jelzése, hogy jó ideje nem ittál, most már kéne valami.

Ha pedig van hely egy szivargyújtóra dugható hűtőládának, az az igazi jackpot, hiszen így mindig lesz néhány palack hűtött folyadék az autóban.

Elemlámpa

Valóban csak apróság, de gondolj bele, hogy ne adj isten valamilyen műszaki hiba miatt lerobbansz éjszaka és néhány dolgot ellenőrizni szeretnél az autón (olajszint, hűtővíz, defekt, stb…). Az rendben van, hogy már a telefonokon is van elemlámpa funkció, de én például azt szeretném legkevésbé, ha idő előtt lemerülne a telefonom egy lerobbant autó mellett. Szóval jó, ha van egy elemlámpa a verdában, igazán nem foglal sok helyet és rendkívül hasznos dolog. Ha autópályán kerülsz bajba, akkor csak az autó maradjon a leállósávban, az utasok sétáljanak messzebb az úttól!

