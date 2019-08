A videón látható kisbusz, miután sokáig fél méteres követési távolságot tartva jött mögöttem, úgy előzött meg, hogy a tükreink majdnem összeakadtak, ezért le kellett hajtanom a padkára (jól látszik a videón a lehúzódás, és a döccenés is, amikor elfogy az aszfalt), hogy elkerüljem az ütközést. A szembejövőnek lassítania kellett és félre kellett húzódnia, hogy vissza tudjon menni a sávjába. Az előző mindezt ráadásul a legnagyobb megengedett sebességet túllépve tette. Szakmai kíváncsiságból (olvasónk hivatása is a rendészettel kapcsolatos – a szerk.) megosztottam a videót a helyi rendőrséggel, akik szerint “egy teljesen szabályos előzés” látható a videón. Szerintem pedig a KRESZ négy pontját sértette meg legalább. Nem tartott kellő oldaltávolságot, túllépte a megengedett sebességet, zavart engem a visszatéréskor (amikor félig van átfedésben a két autó, ő már egy métert belóg az én sávomba), zavarta a szembejövőt (aki ezért lassított, lehúzódott). Persze ott volt ötödiknek a nem megfelelő követési távolság, de az nem látszik a videón… Szerintem elég ijesztő, hogy miközben a halálos balesetek számát kellene csökkenteni, a rendőrségnek ez az elképzelése egy szabályos előzésről. Persze fenntartom a lehetőségét, hogy én tévedek, ezért is kérdezek. Szerintetek?

Nos: szerintünk is egy veszélyes előzés látható a képen, a padkára kényszerítéssel és a szembejövő lehúzódásra kényszerítésével még azt is gondolnánk, hogy a “zavarás” szó nem is elég erős, ez inkább “veszélyeztetés”, ami jóval durvább kategóriájú megsértése a KRESZ-nek. No és hogy mit gondol erről az esetről a Rendőrség? Hadd mondják el ők saját szavaikkal!

A helyi érdekű kapitányságról visszaérkezett első, semmitmondó, lerázó válaszlevél és az ügyészséghez beküldött feljelentésre érkezett szintén lerázó levél sajnos elveszett az idők során (a bejelentések, válaszlevelek és panaszok sora hónapok óta húzódik, maga a videó még 2018-ban készült), de az alapszintű rendőrségi hárítás után a következő szintről, az ORFK-tól érkezett hárítás-továbbpasszolás már megvan. Bár olvasónk kifejezetten azzal az üzenettel küldte meg nekik is a bejelentést/panaszt, mert nem értett egyet a helyi kapitányság véleményével, az ORFK mégis visszapasszolta az eredeti kapitánysághoz az ügyet, hadd vizsgálják ki saját maguk ismét saját maguk korábbi döntését. Íme az ORFK válasza:

Tisztelt XXX Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda funkcionális e-mail címére eljuttatott beadványát, amelyben sérelmezte a XXX-i Rendőrkapitányság eljárását az Ön által tett bejelentés kapcsán, kézhez kaptam. Értesítem, hogy bejelentését a szükséges intézkedések megtétele érdekében továbbítottam Dr. XXX r. vezérőrnagy úrnak, mint a további intézkedések végrehajtásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező XXX Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. A későbbiekben a fentiekben megnevezett hatóságtól kaphat tájékoztatást. Felhívom szíves figyelmét, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít

ügyfelei számára. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános és részletes tájékoztatást az alábbi linken ismerheti meg http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes. Kérem levelem szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

XXX r. alezredes, rendőrségi tanácsos, irodavezető

Ezek után pedig a következő levél érkezett attól a kapitányságtól, amelynek olvasónk eredetileg is beküldte a videót; gyakorlatilag megismételték első szakvéleményüket az előzéssel kapcsolatban:

Tisztelt XXX!

Az Országos Rendőr-főkapitányságtól 2019. … napon megküldött beadványára az alábbi tájékoztatást adom:

A levelében taglaltakat a XXX-i Rendőrkapitányság – Közlekedésrendészeti Osztálya a XXX bü. számon megvizsgálta, majd feljelentés kiegészítés keretein belül a feljelentés elutasítása mellett döntött.

2018. évi beadványában “közúti veszélyeztetés” bűntette miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. A videófelvétel megtekintése, valamint az összes rendelkezésre álló bizonyíték adatai alapján hatóságom a feljelentés elutasítása mellett döntött, tekintettel arra, hogy az Ön által becsatolt videófelvétel adatai alapján a Mercedes típusú gépkocsi előzési manővere nem meríti ki a Büntető Törvénykönyv 234. §. -ba foglaltak történeti tényállását. (Kiemelés tőlünk – a szerk.)

A feljelentés elutasítása ellen törvényes határidőn belül panaszt terjesztett elő, panaszát, az ügyben keletkezett összes iratot, valamint a videófelvételt megküldtük az illetékes járási ügyészség részére a határozatunk és a panasz felülvizsgálatára, elbírálására. A járási ügyészség panaszát elutasította és hatóságom határozatát helyben hagyta. Az elutasító határozatában az ügyészség részletesen taglalta a Büntető Törvénykönyv által meghatározott iránymutatást és a közúti veszélyeztetés bűncselekmény sajátosságait, melyeknek feltételei fennállása esetén van lehetőség büntetőeljárás lefolytatására.

A videófelvétel ismételt megtekintését követően továbbra is fent tartjuk a XXX .bü. számú elutasító határozatunkban foglaltakat, miszerint bűncselekmény és szabálysértés megalapozott gyanúja a becsatolt videófelvétel alapján nem állapítható meg.

Tisztelettel:

XXX r. alezredes

osztályvezető

Olvasónk azonban még ezzel a válasszal sem elégedett meg. Ekkor még azon hitetlenkedve, hogy ez az előzés a Rendőrség számára nem jelent intézkedést kívánó problémát, futott még egy kört, írt egy utolsó levelet a helyi kapitányságnak:

Tisztelt XXX úr!

Még egyszer, utoljára megkérem Önt, legyen kedves elárulni nekem, hogy amennyiben Önök szerint az megfelelő oldaltávolság tartásának minősül, hogy a saját forgalmi sávomon belül előznek meg (ez világosan látszik a videón, 0,5-1 métert lóg át a furgon, ki is merevítettem a képet Önöknek, hátha úgy sikerül érzékelni, de ezek szerint hiába), és leszorítanak az útpadkára (ez is látszik, a folyamatos jobbra húzódás mellett a padkára hajtás pillanata is egyértelmű), akkor mi lenne a nem megfelelő oldaltávolság? Ha nem hagyom magam leszorítani és ütközik a két autó? Tényleg ennek kell legközelebb megtörténni, hogy végezzék a dolgukat?

Üdvözlettel:

XXX

amire ismét a helyi kapitányság válaszolt, érezhetően ingerültebb, már-már emberi stílusban, de továbbra is ragaszkodva ahhoz, hogy “nincs itt semmi látnivaló”:

Tisztelt XXX Úr!

A 2019. július 18-án küldött ismételt beadványát megkaptuk, arra az alábbi tájékoztatást adom:

Ön előtt is ismeretes, hogy a levelében hivatkozott 2018. évi eseményt már határozattal elbíráltuk, az arra benyújtott panaszát a Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség elutasította azzal, hogy további panasznak helye nincs.

A jelenlegi beadványát tovább nem vizsgáljuk. A 2013. évi CLXV. törvény 16. § (1) bekezdés b./ pontjára tekintettel a bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha a bejelenés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú.

Tisztelettel:

XXX r. ezredes

kapitányságvezető

És ezzel vége. Mi sem tudunk mást hozzátenni, mint olvasónk utolsó levelét az ügyet intézkedésre méltónak nem találó rendőröknek, valamint egy-két plusz információt, és egy kérdést Hozzátok, kedves Többi Olvasónk. Naszóval:

Tisztelt XXX r. alezredes és XXX r. főtörzsőrmester!

Köszönettel megkaptam a feljelentést elutasító határozatukat. Ahogy a kollégáiknak mondtam is, nem volt feltétlenül célom, hogy büntetőeljárás induljon, így a határozat ellen nem kívánok kifogással élni, de a véleményemet szeretném megosztani Önökkel. Elsődlegesen az érdekelt ugyanis, hogy az Európai Unió és Magyarország Belügyminisztériuma által megfogalmazott célokat szem előtt tartva fellépnek-e a veszélyes vezetőkkel szemben, hogy csökkenjen a halálos balesetek száma. Ebből az ügyből kiderült, hogy Önök ezt nem szívesen teszik meg, így a továbbiakban nem érdemes ezzel kapcsolatban Önökhöz fordulni. Ezzel a kíváncsiságomat ki is elégítették, részemről lezártnak tekintem az ügyet.

Amellett az állításuk mellett, hogy a furgon szabályosan előzött viszont nem lehet elmenni szó nélkül. A videofelvételen pontosan látszik, hogy miközben mellettem halad, szorít le az útról, ezért kellett a jobb kerekemmel lehúzódni az útpadkára. Ez tökéletesen látszik a mellékelt képen is, ahol éppen egymás mellett van a két jármű és a furgon fél métert belóg a menetirány szerinti jobboldali sávba, ezzel leszorítva az én autómat, ezt felesleges letagadni. Az érvényes KRESZ szerint ez nem tartozik a szabályos előzési formák közé, gondolom nem kell idéznem a vonatkozó paragrafusokat a megfelelő oldaltávolság tartásának kötelezettségéről és az előzött jármű zavarásának tiltásáról. Sokkal jobban tették volna – és amellett, hogy az igazsághoz közelebb jártak volna, jogilag is helytálló lett volna -, ha azt írják, hogy az illető szabálytalanul előzött, de a közúti veszélyeztetés bűncselekményének tényállását ezzel még nem valósította meg. Ezzel én is egyetértettem volna, ugyanis pontosan ez történt, amit bárki láthat, ha megtekinti a videofelvételt.

Ettől függetlenül a legjobbakat kívánom Önöknek és elnézést kérek, hogy feleslegesen raboltam az idejüket! :)

Üdvözlettel:

XXX

Amire a sok levél elolvasása és a videó megtekintése után mi itt a Vezessnél még kíváncsiak voltunk: ha a rendőrök (ahogy szerintünk el kellett volna járniuk) úgy döntenek, hogy legalább egy figyelmeztetést adnak a vétkes sofőrnek, lett volna-e esélyük kinyomozni a vezető személyét? Azaz – magyar rendszámos volt-e a busz? Olvasónk válasza: igen, bár a netre töltött videón nem látható a rendszám, neki megvan és bizony hazai járműről volt szó.

És akkor az utolsó kérdés: mit gondoltok Ti az ügyről?