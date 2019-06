Mostanában végeznek a Balatoni Bringakör felújításának első ütemével, amit nemsokára újabbak követnek. 42 kilométeren újították, illetve erősítették meg a burkolatot, és tájékoztató táblákat is telepítettek. A munka augusztusban folytatódik, akkor önálló szakaszok is épülnek, figyelembe véve a várható nagy forgalmat, átlagosan 3 méteres szélességű útfelülettel. Várhatóan 2021 tavaszára fejeződik be a jelenlegi, több sebből is vérző kerékpáros körút újratervezése, sőt, idén elkezdődik a Budapestről Balatonra vezető kerékpáros út megépítése is, amely saját, új szakaszokból és kis forgalmú, illetve mezőgazdasági utak bevonásával adja majd ki az 110 kilométeres új bringás szakaszt.

Olvass tovább

És te? Alkalmas vagy egy laza 200 kilométeres tekerésre? Biztosan, de adunk pár tippet, hogy élmény legyen a végén, ne dicstelen kínhalál.

Körbebiciklizni a Balatont roppant izgalmas dolog. Bár lélektani és teljesítményszempontból az egy nap alatt letolt túra a legfelemelőbb dolog, hiszen mégiscsak baromi jól mutat a kilométeróra napi számlálóján a bő 200 kilométer. De egyáltalán nem kötelező lemészárolnod magad, le lehet ezt tekerni kényelmesen, élvezetesen, több nap alatt is.

Mikor vágj neki?

Jó időben, a nyári szabadságok alatt a bicikliutak zsúfoltak. Sajnos nem csak kerékpárosok lepik el, hanem sokszor ezen csámborognak a strand és a szállás között ingázó fürdőzők is, hónuk alatt a gumimatraccal, felfújható krokodillal, akármivel. De a fagyizni induló, egymás mellett kacsázó tinik sem könnyítik meg a közlekedést. A kerékpáros közlekedésről, bringautak használatáról a legtöbb embernek sajnos amúgy is ez ugrik be. Egymás mellett poroszkáló, lassan haladó, hömpölygő massza lehet csak a bringaúton? Hát nem. Ha egy nap alatt akarod letolni a teljes kört, akkor bizony nem érsz rá, taposni kell rendesen. A hétórás időhöz nagyjából 26 km/órás átlagot kell tekerni.

Szezon előtt és után a legjobb körbetekerni a Balatont, ilyenkor már/még nincs pokoli hőség, kisebb a népsűrűség. Mondjuk, ha iskolaköteles gyereked van, akkor ez kiesik. Hacsak nem az őszi szünetet célzod meg. A téli, fagyos túrát csak akkor vállald be, ha nagyon elvetemült vagy. A rövid nappal miatt nem valószínű, hogy egy nap alatt le tudod nyomni, meg jó eséllyel félúton már megfagysz. Pedig a Balaton tényleg télen a legjobb hely.

Kivel menj?

1. Egyedül. Ez lehet a legjobb és a legrosszabb választás is egyben. Ha jól bírod duma és társaság nélkül, akkor elég hatékonyan, tempósan suhanva letudhatod az egész menetet. Cserébe nem tudod senkivel megosztani az élményeidet, és mindent magadnak kell cipelned.

2. Párban. Több kompromisszumot igényel, de ha jól választasz, többet nyersz, mint vesztesz. A kétfős csapat még nem fog menthetetlenül szétesni, és a jó köridő is simán hozható.

3. Haverokkal. Ebből vagy nagyon jó móka lesz, vagy csúfos kudarc, attól függően, mekkora a résztvevők közti különbség felkészültségben és sörigényben. Aztán ha nagy a baj, még mindig fel lehet ülni egy vonatra és óbégatva hazavonatozni.

4. Családdal. Ez a legnagyobb kihívás, pláne, ha kisebb gyerek is részt venne a túrán. Ilyenkor érdemes legalább egyhetesre belőni a túrát, naponta csak rövidebb szakaszokkal tervezni és esténként rendes szálláson aludni, nap közben meg hagyni őket strandolni, vízibiciklizni – ha még nem hánynak a tekeréstől – vagy akár állatkertezni is.

Mivel indulj neki?

Fekvőbringa, országúti, monti, trekking? Nagyjából a segédkerekes gyerekbringától az alföldi tanyabringán át a Bromptonig bármivel teljesíthető a túra, a válasz leginkább attól függ, mennyi időt szánsz a tekerésre. Ha gyorsan mennél, akkor országútira, vagy egy kényelmes trekkingre ülj, igaz, az országútira azért oda kell figyelni, van, ahol életveszélyes azzal bringázni. Cserébe ahol viszont jó az útburkolat, ott remekül lehet fogyasztani a kilométereket a könnyen guruló bicajjal. Bár a fekvőbringa mind közül a legkomfortosabb, a sok kretén, szűk kereszteződés, kanyar és járda miatt ezzel egyelőre még nagy szívás a Balaton-kör. Jó kompromisszum a monti – lesz, ahol hitványabb útburkolaton kell zötyögni – de ha lehet, ne 3 colos homokjáró gumival indulj el, mert megbolondulsz, annyira rossz a gördülési ellenállása.

De mit vigyünk magunkkal?

Kezdjük a legfontosabb kötelező felszereléssel, a lámpával. Hiába hiszed, hogy minden gramm számít, és úgyis letolod az egészet még világosban, akkor is legyen nálad lámpa. Elöl-hátul egyaránt. Ha eddig csak városban bringáztál, gondolj arra, hogy a Balaton mellett akadnak olyan szakaszok is, ahol éjszaka koromsötét van és nemcsak te nem látszol majd, hanem az út sem.

Kütyük

Nem feltétlenül kötelező, de 2019-ben egy sportteljesítmény csak akkor ér valamit, ha azt a közösségi médiában is a többiek orra alá tudod dörgölni. Szóval egy telefon mindenképpen kell, de nemcsak a sportos beállítású szelfik miatt, hanem ha kell, segítséget is lehet rajta hívni. Emellett egy bringás kilométeróra sem árt, ha pedig komolyabban fertőzött vagy, akkor egy kerékpáros GPS nélkül el sem indulsz. Ez nem csak a navigációt könnyíti meg, hanem mobilnettel összebolondítva arra is képes, hogy élőben közvetítsd vele az aktuális hőstetted, lássák a pajtásaid a pillanatnyi pozíciódat.

Utóbbi különösen hasznos lehet a családtól függetlenül, hordában bringázó gyerekek felügyeletére is. Az sem utolsó szempont, hogy az okosabb kerékpáros GPS-ekben már balesetérzékelő is van, így ha ordenáré nagy taknyolást érzékelnek a szenzorok, akkor a rendszer automatikusan hívja az előre megadott kontaktot. Bámulatos, hol tart már a tudomány.

Ha fekete öves kütyübuzi vagy, akkor radart is telepíthetsz a bringádra, ez a hátulról érkező gyorsabb járművekre, autókra figyelmeztet jó előre.

Enni-, innivaló

Nézz végig magadon, ha a munkahelyeden a mosdóig sem tudsz elmenni kaja nélkül, akkor a Balaton körbetekeréséhez is komolyabb készletekkel kell nekiindulnod. Szerencsére a Balaton nem a Holdon van, így lángost, gulyást, palacsintát, kukoricát, bármit tudsz venni útközben, csak győzd megfizetni. Azért egy liter víz, szárított gyümölcs, energiaszelet, izotóniás ital, szőlőcukor legyen nálad, biztos, ami biztos. Gyerekekkel meg végtelen mennyiségű motivációs csokit, kekszet tegyél a zsákodba, de vásárlásnál arra is gondolj, hogy a 47 fokos hátizsákban hogy fest majd a folyékony eperkrémes Milka.

Szervizcsomag

Okos dolog előre átnézett, műszakilag rendben lévő bicajjal nekivágni a tókerülésnek, de a lelkiismeretesen karbantartott biciklivel is érhetnek meglepetések. Mondjuk defektet kapsz. Ha kényelmes vagy és nem akarsz pepecselni, töltsd fel defektgátló anyaggal a kereked, vagy vigyél pótbelsőt magaddal, meg egy pumpát. Az első defekt utáni csere aránylag gyors dolog, így a defektjavítóval ráérsz később vacakolni, ha újra lyukad a gumi. Emellett a bovdenes fékekhez – egy-egy bovdent jó eltenni, és mivel nem nagy, nehéz dolog, talán a váltókhoz valót is betehetünk a pakkba a csavarhúzó, imbuszkészlet mellé. Van ismerősöm, aki láncbontó nélkül a sarki közértbe sem indul el, de ez talán már túlzás, hiszen nem a Bajkált kerüljük éppen.

Szállás

Ha nem sikerül egy nap alatt a karika, akkor muszáj aludnod is valahol. Itt az egyéni komfortigények határozzák majd meg, ki mit választ. Nyáron egy pár dekás függőágyban, két fa között is lehet jót aludni, bár a zsúfolt nyaralóövezetben nehéz olyan helyet találni, ahol zavartalanul, feltűnés nélkül áthortyogható az éjszaka. Ha a kaland a lényeg, okos dolog kissé eltávolodni a parttól és ott függőágyazni. Ha ennél egy fikarcnyit nagyobb komfortra vágysz, akkor mehetsz kempingbe is, egy minimálsátor nagyjából 1,5 kilogrammba belefér.

Persze ne a decathlonos, két másodperce alatt felállítható eldobós dizájnban gondolkodj, mert azt elég vacak bringán szállítani. Családdal, gyerekkel is inkább a kempinget, illetve az apartmant javaslom, rémálom lesz mindenképpen, de ha túléled, és az ivadékokat sem mészárolod le sátorinstallálás közben, akkor később nagyon jó lesz majd mesélni róla. Az igazán nagy királyság az, ha már nagyobb gyerekeitek vannak, akik még felnéznek a szüleikre és velük bicajozzátok körbe a Balatont, valami extrém jó fej nagyszülővel, aki mindig az aktuális szállásra autóztatja az összes göncötöket. És ha már ott dekkol egész nap, süt palacsintát, vesz hideg sört is.

Nemcsak a teljesen önellátó üzemmódban, hanem csoportosan tekerve is szükséged lesz még nyáron durva fényvédő naptejre, biciklis sisakra, napszemüvegre, esetleg elsősegély-csomagra, vagy éppen szúnyogriasztóra is. Ja, és vigyél magaddal pénzt is. Sokat.

Forrás: fotó: istockphoto