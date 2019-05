Te hiszel a prémium üzemanyagban?

Amikor a 90-es évek elején elkezdtem autózni, még volt a kutakon 86-os benzin és keveréket sem otthon kellett pancsolni a Trabantba, Wartburgba. Valamikor ebben az időben jelentek meg a kutakon az első prémium üzemanyagok is. A fillérre kiszámolt, összekuporgatott benzinpénzzel a zsebben eleinte csak ferde szemmel méregettük a frissen megjelent baromi drága prémium üzemanyagokat, és el sem tudtuk képzelni, hogy ennek mi értelme lehet. Ilyen baromi drágán venni benzint? Miért? Az a Škoda 120-as, majd később 1-es Golf simán ment bármilyen, de leginkább olcsó benzinnel is. Amiből sokat lehetett venni, abból meg sokat autózni. Nagyjából ennyi volt a cél.

Hogy képben legyünk, nézzük meg, mit is tud a prémium üzemanyag! Mi benne a plusz, a tudomány? Ha most nincs kedved lemerülni a rettenetes szénhidrogén-láncok közé, akkor majd később nézd meg Gajdán doktor performanszát:

Mitől prémium?

A sima 95-öshöz képest a prémium üzemanyagban más arányban és más adalékok találhatók. Az egyik legfontosabb, hogy az alap 95-ösbe etanolt is kevernek, míg a menőbb benzinbe már kötött etil-tetra-butil-éter formában kerül, ami kevésbé korrodál, már nem eszi meg a vas alkatrészeket.

Bár nem kötelező – az OMV-nek például van 95-ösből is okosított változata -, de a drágább benzinek oktánszáma is gyakran magasabb, 98-as, 100-as. Ettől kisebb fordulaton is jobban terhelhető a motor, rugalmasabb, és úgy, ahogy van, könnyebben teszi a dolgát. Legalábbis ezt kéne érezni.

De nézzük, a gyakorlatban hogyan áll a szerkesztőség a témához:

Csepreghy Dániel – BMW 330i

Alapvetően ott tankolok, ahol épp kényelmes és útba esik, egy ideje átálltam a 316i-vel a 95-ösről a 98-asra és érezhető a változás. Pont úgy használom az autót, ahogyan az előző években, mióta megvan, és most látványosan kevesebbet eszik átlagban és kellemesebben jár a motorja is. A 330i a pénteki átvételkor 100-ast kapott az ünnepre, most engem is Auchan-kútnál ért a sárga lámpa, így én is az ott kapható 98-ast töltöttem bele.

Szörényi András – Megane Cabrio és egy jobb sorsra érdemes Audi 80 quattro a csalitosban

Kedvenc üzemanyagom, amit a legjobban szeretek tankolni, az autógáz. Az LPG ára a hozzánk legközelebb eső, maszek kúton most felment 203-ról 206 forintra literenként. A 95-öshöz képest 15 százalékos többletfogyasztással, aminél a valós különbség azonban kisebb, kb. 237 forintos benzinnek felel meg. Ehhez képest gyűlöletes minden más üzemanyagot locsolni a tankba, legutóbb 404,9 forintért ment a benzin feleségem Focusába. A közeli vagy útba eső kutak közül a legalacsonyabb benzinárút választom, de nem teszek külön utakat 217 forintért.

Gajdán doktor videóin iskolázva hosszabb autópályás utak előtt szívesen tankolok prémium üzemanyagot, ha épp üres tank indulás előtt. Ilyenkor kiszínezem magamnak, hogy a városi rövid utak után miként hat a talán egy ezreléknyi tisztítóadalék a benzinben, milyen szépen kezdenek tisztulni a lerakódások a szelepekről, a legnagyobb igénybevételű felső kompressziógyűrűről, a befecskendezőrendszerről. De legtöbbször sima 95-öst kapnak a látókörömben üzemelő autók. Csak a háromhengeres C Corsába tettem időnkét 100-as benzint, mert ott minden számít, éreztem különbséget finomabb járásban, jobb gázreakcióban, jobban húzó motorban.

Koncz Dávid – Škoda Octavia, Hyundai i10

Én megmondom őszintén, ha lehet, csakis az Auchannál kapható 98-as megy mindkét kocsiba. Nem azért, mert csodát várok tőle, hanem főleg azért, mert egyébként érzésre kicsit HALKABB mindkét motor – jobban ugyan nem mennek -, de főleg azért, mert a biokomponens nem bioetanol a prémium benzinekben.

Rácz Tamás – aki egy elporladt Lancia Librából költözött át egy Citroën C4-be nemrég

Ahol épp vagyok, ott tankolok, de sztrádán vagy más extrém drága kúton soha. Szeretem a LUK-t, mert tiszta szokott lenni a klotyójuk. És van egy-két-alkalom, amikor pont ott járok és üres a tank is: ilyenkor vetem rá magam az Auchan vagy a Metro nagyon olcsó automata kútjaira.

Földes Attila – Mazda6, Aprilia Scarabeo meg a Land Rover

A Mazdába télen OMV-csodagázolaj megy, nyáron csak ritkán. Én elhiszem, hogy nemcsak télen jobb ettől az autónak, mert suttyomban tértem át a mezei gázolajról a feleségem által használt járgánnyal, és még neki is feltűnt, hogy csendesebb, civilizáltabb lett tőle a már sokat látott dízel. Magától mondta, nem én faggattam ki ravaszul.

Szintén a drágábbat tolom a Land Roverbe is, megengedhetem magamnak, bár nem azért, mert olyan baromi sokat keresek, hanem mert keveset megy az autó. Ha meg áll benne a gázolaj, legalább valami jóféle álljon, érjen benne. Valószínűleg az újkorában 60 lóerős motor nem lesz tőle sem erősebb, sem halkabb, sem takarékosabb.

Az Aprilia tipusú patkány robogóm pedig a tudományosabb OMV 95-öst kapja. Egy időben 100-ast is töltöttem bele, de az leoldott valami vackot a karburátorban, ami aztán eldugította. Pár napig alapjárat nélkül szenvedtem vele a pirosnál, aztán mire rászántam magam a szervizlátogatásra, talán tovább oldódott a szmötyi és minden megjavult magától. Azóta csak a drágább 95-ös megy bele.

Fehér Patrik – Renault Thalia

Mivel egyelőre vidéken közlekedem leginkább, a környezetemben pedig nincs sok kút, ezért marad a MOL 95-öse. Őszíntén szólva az egykutas maszekokban nem bízom, adhatják bármilyen olcsón a benzint.

Erdős Norbert – Toyota Corolláról Mercedes C220d-ra váltott nemrég

Sajnos vagy nem sajnos, de nálunk nincs nagy választék. Itt Tiszalökön van 1 darab MOL kút, szóval a Corollát 250 ezer kilométer alatt 80 százalékban ott tankoltam sima 95-össel, ritkán prémiummal. Semmi baja nem volt eddig tőle. Amióta megvan a Merci, többet tankolok bele prémium dízelt, mint simát (nehogy tönkremenjen idő előtt a jó kis Merci-dízel, bár lehet, hogy csak placebo a prémium). Ha Nyíregyházán járok, akkor OMV-nél tankolok.

Megéri?

Ha csak a számokat, forintokat, litereket, leautózott kilométereket nézzük, nem biztos, hogy visszajön a prémium üzemanyagra elköltött átlagban 8-10 százaléknyi felár. Szerkesztőségi tapasztalatok szerint úgy 6-8 százaléknyi fogyasztáscsökkenés érhető a drágább üzemanyag használatával. Persze érdemes lenne mellé számolni az elmaradt szerviz- és alkatrészköltségeket, de ezt nehéz megsaccolni úgy, hogy valami nem romlik el. A csendesebb, civilizáltabb működés pedig nehezen forintosítható.