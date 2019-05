Néha még az internet sem elég tágas ahhoz, hogy minden autó elférjen rajta, ami a balatonfüredi Tagore sétányra érkezett a hatodik Concours d’Elegance-on. Szerencsére sokakat nem tartott vissza a rémes eső, ami lecsapott májusban az országra és előrelátóan esernyőkkel felfegyverkezve érkeztek meg a magyar tengerhez oldtimereket simogatni.

Sokszor hosszú évek munkája, rengeteg kutatás és nem utolsó sorban pénz áll ezekben a szeretett négykerekűekben, így továbbra is minden elismerésem azoknak a tulajdonosoknak is, akik ennek ellenére kiparkoltak veteránjaikkal, amik mellett lehetetlen csak úgy elsétálni. Már csak azért is, mert némelyik olyan hosszú, hogy közben meg kell pihenni.

A lengyel népautó

Bár a Trabant végül nem futott be az eseményre, lengyel dublőre ott volt a Concours d’Elegance-on és ezt meglepő lelkesedéssel osztotta meg velünk Négyesi Pál az esti garázstúrán. Az FSO Syrena az 1955-ös Poznani Kereskedelmi Vásáron mutatkozott be és két évvel később került csak gyártásba. Több mint 521 ezer példány gördült le belőle a szalagról a gyártás rendkívül hosszú 15 éve alatt. Nevét a szirénről kapta, mely minden mitológiában kicsit más feladatot tölt be, a lengyeleknél ez az a lény, mely megvédi a Visztula folyót és ezzel együtt a fővárost, Varsót is.