Innen is legnagyobb tiszteletem azoké a gondos gazdiké, akik a szörnyedelmes monszun ellenére kigurultak a féltett kincseikkel a Balaton partjára. Sokan erre csak annyit mondtak, hogy ezeket az autókat régen is használták esőben, tehát ma sem lehet semmi bajuk tőle. Ez aztán igazán rokonszenves megközelítése a borongós időnek. Ezért csak jobban örültünk, amikor kezünkbe nyomták a Z1-es BMW kulcsát. Rendes slusszkulcsot mindenféle gomb és kijelző nélkül.

Állati jó móka minden a balatonfüredi Concours d’Elegance és évről évre egyre jobban várom. Már tavaly is jó előre be volt készítve a naptáramba és ez most sem volt másképpen. Elmaradt ugyan a kabriózás és a napozás, de így is remek időutazás ez. Idén hatodjára vonultak fel a csodás veteránok és youngtimerek a Tagore sétányon, hogy aztán minden arrafelé sétáló apuka megmutathassa az aprótalpúaknak, hogy miféle pöfögő szekrényekkel közlekedtek régen a macskaköves utakon vagy milyen hajók ringatóztak a 66-os úton.

1988-ban mutatták be és ma sem hat kevésbé futurisztikusnak a formája. Végtelenül egyszerű, ék alak az egész, amit alig néhány vonallal tagoltak minden oldalról. Nagyon minimalista, még a vesék is egészen picikék, belesimul a vonalakba a vetítőlencsés fényszóró és még a lapos kipufogót is a lökhárítóba rejtették. A legérdekesebb része viszont kétség kívül az ajtó, mely ugyan cseppet sem könnyíti meg a beszállást, de nem csak a magas küszöb miatt marasztaló a Z1-es, hanem a mérhetetlen szabadságérzet miatt.

Kézzel kell elcsomagolni a tetőt és menet közben esélytelen kibányászni a reteszelt fedél mögül, de az igazán nagy királyság az, amikor az üveggel együtt besüllyed az ajtó a küszöbbe. Ennél nyitottabb már tényleg nehezen lehetne. Átjárja az egészet a levegő és rálátni minden útmentő fűszálra. Annyira ez a Z1-es lényege, hogy a beltér végtelenül egyszerű. Tényleg nincs benne más a szükséges elemeken kívül.

Kiváló tartást adnak a sportos fazonú ülések, melyeken érdekes mintázatú, finom bőrkötés van, ahogyan minden máson is az egész kabinban. Még a műszeregység is csak négy óra, még csak nem is egyformák. A sebességmérő egy kicsikét nagyobb és kaposabb, a fordszámmérő pedig kisebb és ducibb. Üdítő ez a tiszta funkcionalitás, de mégikább az, ahogyan ezt átadja.

Zseniális ez a 2,5 literes, szívó sorhatos – még az E30-asé -, minden fordulattal más hangja van és az egészben ott az a lelkes menni akarás, amitől ez egy olyan kellemes 170 ló lesz. Remek a kormányzás, nagyon kezes és precíz tőle az egész. Imádtam a gázrekcióját, de a leginkább a mesteri futómű és az egész autó mozgása, amitől örök rajongója maradok. A Z1-esen érezni igazán, hogy ennek minden eleme ehhez a merev roadsterhez lett kitalálva és összehangolva.

Keleti luxus

Sosem hittem volna, hogy itthon látok valaha Toyota Century-t Japánon kívül, mégis ott állt a Tagore sétányon a többi veterán között. A 2010-es Century-nél már tényleg csak a kiállított BMW-k voltak frissebbek. Bármennyire is furcsán hangzik, ez a limuzin komoly vetélytársa az olyan luxuslimuzinoknak, mint az S-osztály vagy éppen a Rolls-Royce Ghost. Azzal a különbséggel, hogy ez minden szempontból nagyon japán. Talán túlzottan is mértéktartó. Leginkább politikusok és magas rangú vállalatvezetők választása.

Hosszas fejlesztés után 1967-ben mutatkozott be az első generációs Century, mellyel a vállalat alapítója, Sakichi Toyoda születésének 100. évfordulója előtt tisztelegtek. Harminc évig volt gyártásban. A második generáció még az elsőnél is finomabb lett, de formailag alig változtattak rajta, megmaradt a konzervatív vonal. A gépháztető alá azonban egyedülálló erőforrás került, a 280 lóerős motort kifejezetten Century számára tervezték, 5 literes és 12 hengeres.

Javarészt kézzel készül az autó és ennek megfelelő finomságú minden. A beltér tagadhatatlanul japános hangulatú, az ablakokon csipke függöny figyel és az ülések sem bőrrel varrottak, hanem sokkal kellemesebb gyapjúszövettel borítottak. Hátul hangulatos olvasólámpa, gombokkal gazdagon megszórt könyöklő és az utasülés háttámlájából kihajtható lábtámasz fokozza a kényelmet.

Ellenpontnak ott van a Csajka, melyet virágkorában magas rangú vezetők, politikusok és párthoz közel álló vállalkozók vásárolhattak és használhattak. Elképesztő kiállása van, talán minden idők egyik legszebb orosz limuzinja. Sosem érhet fel hozzá holmi koppintásnak kinéző Aurus Senat. Persze egész egyértelmű, hogy a GAZ 13-as nem más, mint egy klasszikus, amerikai autó. Csak ez valamilyen oknál fogva a gorkiji autógyárban született.

Látványosan hasonló az ’50-es évek közepéről származó Packard Four Hundred-hez a formaterve és a motorja is 5,5 literes, V8-as. 195 lóerő repíti a 2,1 tonnás limuzint, melynek láthatóan a vonulás áll a legjobban és ezt a négy dobfék is megerősíti. Akár négyen is fejedelmi kényelemben utazhatnak a Sirály fedélzetén, különösen a hátul elhelyezett kanapé néz ki marasztalóan. További két testőr vagy más kiszolgálószemélyzet pedig pótüléseken kaphat helyet.

1959-tól bő két évtizednyi gyártás alatt 3179 példány sszületett belőle, de nem csupán fekete limuzinok készültek. Kombi, nyitható tetős parádés autó és kétszínűre fényezett Csajka is legördült a szalagról.

Jöjjenek az olaszok!