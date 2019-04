2019-ben szokatlanul sok újdonságot vezet be a Toyota Magyarországon, ráadásul cseppet sem marginális autókról van szó. Az importőr hét újdonság érkezéséről beszél, ami úgy jön ki hogy a RAV4, a Camry és a Supra mellett a kétszer kétféle Proace City-t egynek, az ötajtós, a lépcsőshátú és a kombi Corollát viszont háromnak számolja a vezérképviselet.

Aki vezette az év elején befutó RAV4-et, az áprilistól kapható, E21-es Corollát, a májusban visszatérő Camryt, talán egyetért velünk, hogy a Toyotánál külső és belső formatervezésben illetve a kocsik vezethetőségében is érezhető az elmozdulás a korábbi 5-10 év színvonalától. Volt honnan nekirugaszkodni, de új autóik nem egyszerűen változást, hanem fejlődést mutatnak.

Tavaly összesen 1300 RAV4 talált gazdára Magyarországon, 85-87 százalékos arányban hibridhajtással. Ez is szép mennyiség, de az új generációért mintha sorban állnának a magyar vevők. Három hónap alatt majdnem 900 autóra érkezett megrendelés a világ legnépszerűbb SUV-jából. Az idén 25 éve piacon lévő RAV4 a legnagyobb darabszámban értékesített SUV, mert 2018-ban elvette az elsőséget a korábban vezető Nissan Rouge/X-Trail párostól illetve a Honda CR-V-től. A CR-V-ből 736 471, az X-Trail/Rouge testvérekből 771 145, a RAV4-ből 807 116 autó talált gazdára 2018-ban.

Három új Corolla

Utólag büszke vagyok magunkra, hogy mi a Vezessnél következetesen rossz ötletnek tartottuk a Corolla név visszaszorítását a limuzinra és az Auris erőltetését az ötajtósnak és a kombinak. Két generáció után ismét Corolla lesz a ferdehátú és a kombi. Utóbbi, a Touring Sports a gyártásból kifutó Avensis kombit is pótolni igyekszik, amire belső méreteivel és extrafelszereléseivel is felkészítette a Toyota.

A Corolla új padlólemezéről, motorválasztékáról, menetteljesítményeiről és a kétféle hibridhajtásról a menetpróbában írtunk részletesen. Egy ideig együtt fut az új Corolla és az elődmodell, a Corolla Classic, előbbiből 3450, utóbbiból 1150 db eladását tervezi az importőr.

Corolla listaárak

Újra Camry

2004-ben a Toyota kivezette az európai piacion csak vergődő Camryt, amely most visszatér. Amerikában azóta is kiugróan népszerű a limuzin, az új is a tengerentúli igényekre szabott autó. Ám időközben Európában átrendeződött a piac és azok, akik a Camryben gondolkodnak, bizonyára elfogadják a hibrid hajtásláncot a kategóriában domináns dízelmotor helyett.

László Richárd márkaigazgató kérdésemre válaszolva 500 feletti Toyota Camry értékesítését tartotta lehetségesnek a 2020-as teljes évre. Az autó idén májustól lesz piacon és az importőr szerint annak ellenére elkelhet belőle 400 darab 2019-ben, hogy nincs belőle se kombi, se összkerékhajtású, se kézi váltós, se dízel és a limuzin nem nyújtja az 508, az Arteon vagy a Superb használatát nagyban megkönnyítő ötödik ajtót.

Rácz Tamás suhant már az új Toyota Camryel és cikkét olvasva én is nagyon vártam, hogy mehessek vele. Rövid városi próbakor volt, az első, felszínes tapasztalatok alapján nem egy Passat.

Egy másik, érdekes világ szülötte, amerikai stílusban végig arconfújt benne a légkondicionáló. A Camrry ígéretes és hatalmas utazóautó. A puccosabb belső térrel és eltérő karosszériával Lexus ES-ként is kapható szedán nyugodt vezetésre ösztönöz.

Ilyenkor halk, kifinomult és városban hajtva is csupán 7,8 l/100 km-es fogyasztást írt ki a fedélzeti számítógép. Takarékosan vezetve, a villanymotorral többet füstmentesen suhanva 5-6 literrel is beérheti városban ez a 2,5 literes, 218 lóerős rendszerteljesítményű, 0-ról százra 8,3 másodperc alatt gyorsuló, de a többi hibrid Toyotához hasonlóan 180-ban maximált végsebességű limuzin. Várjuk belőle a tesztautót.

21 millió Ft a Supra

Köszönöm minden olvasónknak a kitartást, hálából a cikk második felére időzítettem egy exkluzív adatot: kiderítettük az új Toyota Supra árát! Magyarországon a G29-es BMW Z4-gyel rokon sportautó 20 800 000 forintba kerül listaáron. És igaziból is, mert a grazi Magna-gyárból az idei évre Európának lekötött 900 darab autóból összesen tíz darab a magyar kvóta és ezekre nem kell akciót hirdetni.

17 év után tér vissza a Supra az A90-es generációval. A 340 lóerős, soros hathengeres, egyetlen, fix lapátgeometriás turbóval vadított autó felszereltségéről később részletesen írunk. Május második felében pedig arról is olvashattok majd a Vezessen, hogy milyen vezetni a 4,3 mp alatt 100-ra gyorsuló GR Suprát, amelynek neve a Gazoo Racinget takarja.

Lélekben: Toyota Proace City

Négyes ikerré bővül a Toyota Proace City megjelenésével az eddig a Citroën Berlingóból, az Opel Combóból és a Peuget Rifterből álló modellcsalád. Mivel az autó világpremierje csak jövő héten lesz a Birminghami Motorshow-n, arra tippelnénk, hogy a lepel alatt egyelőre az egyik testvérmodell volt az újdonság dublőre. A Proace City Van és a Proace City Verso magyarországi értékesítése ősszel kezdődik, várhatóan októberben érkeznek meg az első autók.

Jól jön az újdonság a Toyota-márkakereskedéseknek, mert a hétüléses személyautó-változathoz igénybe vehető lesz a 2,5 millió forintos, de az autó árának maximum 50 százalékát kitevő állami támogatás, amit az adófizetők nyújtanak a nagycsaládos vevőknek.

Személyszállítóként és kishaszonjárműként is 4403 illetve 4753 milliméteres hosszúsággal kapható az autó, a tengelytáv 2785 vagy 2975 mm. A teherhordó maximális terhelhetősége egy tonna, raktere az autó hosszától függően 3,3 vagy 4,3 köbméter és a rövid is befogad két szabványos raklapot. A lemezelt áruszállítókból elöl háromüléses is van, a hosszítottból rendelhető két üléssoros, de az nem derült ki sajnos, hogy lehet-e 3+3 üléses ez a modell vagy csak 2+3 üléses. A Proace City Verso, tehát a családi autó, mindkét hosszban lehet öt vagy hétüléses.

Egymillió kilométeres garancia?

Lehetséges, hogy a Proace City iránti bizalmat is a Proace-től ismert, 5 évre vagy akár egymillió kilométerig érvényes garanciával igyekszik megteremteni az importőr. A jótállás kiegészítése a három év/100 000 kilométer gyári alapgarancia lejártakor lép érvénybe és még két évig érvényes, kilométer-korlátozás nélkül.

Mivel az autó forgalmazásáig még van fél év, nem sikerül kiderítenünk, hogy mennyi lesz az autó olajcsere-periódusa, ha a Toyota tényleg ehhez is megadja a kiterjesztett jótállást, aminek feltétele a márkaszervizekben elvégeztetett kötelező karbantartás. A Toyotának azért is van szüksége a francia alomból átemelt haszonjárművekre és a belőlük domesztikált családi autókra, mert sok vállalat egymárkás flottát szeretne. A dobozosok nélkül a japán autógyártó kiesne olyan beszerzéseken, ahol egyébként befutó lehetne.