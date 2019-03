Olvass tovább

Tegyük fel, valóban hátrányba került a Mercedes a Ferrarihoz képest. Ilyen környezetben Hamilton mennyire lesz képes ugyanazon a szinten vezetni, mint tavaly? És mit láthatunk majd az idén az életéért küzdő Bottastól?

Hamilton zsenije, hogy képes vert hátrányból is győzni, és képes egész szezonon át kiemelkedően teljesíteni. Nem igazán tudok nála gyengeséget mondani, hacsak azt nem, hogy időnként hajlamos már-már pánikolva számon kérni csapatán az éppen hiányzó teljesítményt. De az ilyen helyzetekből mindig erősen jön ki.

Bottas nehezebb helyzetben van, ráadásul a melbourne-i pálya nem fekszik neki, és a teszteken is megvolt a 3 tized hátránya. Nagyon fogadkozik, de 21 futamon át egyenletes teljesítményt kell felmutatni. Nagy kérdés, hogy sikerül-e.

Ráadásul ott figyel a garázsban Ocon, készen rá, hogy beugorjon az autójába. Látsz esélyt év közbeni cserére?

Nem. Nagyon ritkán látunk ilyet, a nagy csapatokra, és különösen a Mercedesre nem jellemző ez mentalitás. Szimbiózisban élnek az élcsapatok a versenyzőikkel, ráadásul rengeteg pénz mozog egy-egy toppilóta körül. Szerintem Bottas nyugodtan végig csinálhatja a szezont, csak sérülés esetén tudom elképzelni a cserét.

Térjünk át a kihívóra.

A Ferrari az első naptól kezdve, délelőtt és délután, minden egyes gumin stabilan és gyorsan futott a teszteken. Mit láttál a mozgásukon?

Minden jó autó a legelső pályára gurulástól kezdve jó, ezt láttam a Ferrarinál is. Fülig érő szájjal szállt ki belőle Vettel és Leclerc egyaránt, úgy gondolom, nem nagyon volt gyengéjük Barcelonában. Valószínűleg a pályák négyötödén hasonlóan mozognak majd. Egyedül a Mercedesénél több, és szerteágazóbb műszaki problémáik okozhatnak gondot, de én még nem láttam olyan tesztet, ahol ne történtek volna hasonlók. A lehetséges meghibásodásokat kell mielőbb kiszűrnie a Ferrarinak.

A pilóták közötti konfliktus minimalizálása érdekében az új csapatfőnök, Mattia Binotto egyértelművé tette, Vettelt támogatja a csapat az újonc Leclerc ellenében. El tudod képzelni, hogy a totális pontmaximalizálás érdekében – ami kell a bajnoki címhez – már a legelső verseny időmérőjétől kezdve a négyszeres bajnokot támogatja az új fiú, mondjuk szélárnyékozással?

Nem tudom elképzelni, hogy már a szezon első futamain ennyire beállítanák Vettel mögé, csak ha látványosan rosszul kezd a monacói. Márpedig a teszteken gyakorlatilag hasonló tempóra volt képes, mint Vettel. Valóban ő a csapat favoritja, de szerintem sokan félre értették Binottót. Vettel előnyben részesítése a csapattól olyan helyzetekben várható, hogy verseny közben ő választ először kerékcserét. Vagy övé a csapat hétvégi alapstratégiája. A szélárnyékozás a legtöbb pályán nagyon nehéz, és nem is kockázatmentes, könnyen sokat veszíthet vele a szélárnyékot húzó versenyző, miközben a másik sem biztos, hogy hibátlan körre képes. Ha jó lesz Leclerc tempója, két vasat tarthat a tűzben a Ferrari, és egyértelműen ez az érdekük. Hogy mindketten elöl legyenek, lehetőleg az első és a második helyen.

A Ferraritól komolyan függő fiókcsapatnak tűnik az Alfa és a Haas. Látjuk majd, hogy versenyhelyzetben támogatják Vettelt, mondjuk Hamilton ellenében?

Valamennyire mindig benne van a pályán a rövidke feltartás lehetősége, de semmiképp sem egy másik csapat érdekeiért – elég csak Magnussenre gondolnunk! De Raikkönenre is jellemző a ki nem …ja le mentalitás. Azt kell látni, hogy alapvetően saját magáért és a saját csapatáért versenyez mindenki, és sokat lehet veszíteni vele, ha valaki csak azért is betart a tőle gyorsabbnak futam közben. Egyértelműen ez a rosszabb hozzáállás, és innen nézve Perez nagy spíler. Ő nem kakaskodik, gyorsan félre áll, és így csak pár tizedet veszít, amikor lekörözik. Vele ellentétben, aki betart a gyorsabb pilótának, akár 1-2 másodpercet is eldobhat a látványos keménykedésével, ami épp elég lehet ahhoz, hogy a kerékcserén megelőzheti őt több riválisa a sűrű középmezőnyben. Mindenki magáért vezet, önző sport a Forma-1.

Egyedi megoldásaikat nézve melyik autó tűnik a legizgalmasabbnak?

Ránézésre egyformának tűnő színes versenyautók állnak majd vasárnap fel a rajtrácsra, ám rengeteg érdekes, és jelentős különbség van köztük, csak sasszem kell hozzá. Az Alfa első szárnyától a Williams első, felső felfüggesztésén át a Renault hátsó szárnyáig sokat tudnék sorolni. Ha minden autót feketére fényeznének, és felülről mutatnák, mindről meg tudnám mondani, hogy melyik csapat, annyi különbség van közöttük.

Beszélgettünk már annyit az elmúlt években, hogy tudjam, nem szereted rangsorolni a pilótákat. Mégis kíváncsi vagyok rá, szerinted csapatonként melyik versenyző gyűjt több pontot idén. Kérek tíz nevet.

Hamilton, Vettel, Verstappen, Ricciardo. Hááát, a Haasnál nehéz, de Grosjean. Sainz egyértelmű, az Alfánál Raikkönen, aztán Perez. A Toro Rossónál mondjuk Kvjat, a Williams pedig pénzfeldobós, mert jó eséllyel 0-0 pontja lesz mindkét versenyzőnek év végén. Ez már egy másik Kubica, mint aki futamot nyert, Russel viszont nagyon lendületben van.

Gasly mire lehet képes Verstappen mellett?

Esélye sem lesz Verstappen ellen, nyugodtan leírhatod. A barcelonai autótöréseiből és Verstappen brutális tempójából is erre következtetek. Nagy nyomás lesz rajta a mezőny egyik legjobb pilótája mellett, aki bár fiatalabb nála, sokkal tapasztaltabb. Giovinazzinak könnyebb a helyzete, jóformán csak tanulnia kell Raikkönenntől – ugye ők ketten vívtak nagyot az F2-es bajnoki címért két éve, amit végül a legutolsó versenyen Gasly hódított el. Ennek ellenére a Red Bull elküldte Japánba, mert nem érezték még késznek.

Egyértelműen Ricciardót tippelted a Renault-nál. Számomra talán ez a legnagyobb csapaton belüli kérdés, bár ha Hülkenberg – a tippeddel ellentétben – lenyomná az ausztrált, szerintem már akkor sincs számára hely topcsapatnál. Csak a neve lenne erősebb, de azzal nem sokra megy.

Érdekes párharcnak ígérkezik. A három nagy kérdőjel egyike számomra, hogy mire mennek egymással, meg hogy miként alakul a Vettel-Leclerc csata, és hogy mire lesz képes a Red Bull a Hondával. Én nem vagyok biztos abban, hogy Hülkenberg előrébb akar lépni a Renault-ból.

Biztos vagyok benne, hogy bajnoki címre esélyes autóban szeretne versenyezni, amire szerintem akkor sem lesz esélye, ha elveri Ricciardót.

Jelenleg egy gyári csapat igen jól fizetett versenyzője, aki ha idén kiválóan teljesít, hosszú távon bebiztosíthatja a helyét a Renault-nál, amelynek a 2021-es szabályváltozások új esélyt adnak. Ahogy a középmezőny többi csapatának is.

Ki emelkedhet ki a most hatcsapatosnak tűnő, rendkívül zsúfolt középmezőnyből?

Talán a Haas, bár a számaim a Toro Rossót mutatják. Az új autójukban a motor mellett ugyanaz a váltó, ugyanaz a komplett hátsó futómű, és ugyanaz a komplett hidraulikai rendszer dolgozik, mint a Red Bullban.

Sajnos a Forma-1 történetének harmadik legsikeresebb csapata manapság igencsak kilóg a mezőnyből, kínosan utolsónak tűnik a Williams. Megszűnhet, eladósorba kerülhet az F1-es csapat, vagy képes finanszírozni a vergődést a neves cégcsoport többi ága?

Nem hiszem, hogy eladják, akkor inkább elsüllyesztik a Forma-1-es projektet. Utolsók lesznek, ugyanakkor anyagilag nincs olyan nagy baj náluk, sőt, a Williams azon kevés Forma-1-es csapat egyike, amely évről évre pozitív mérleget jelent a brit adóhivatalnak, azaz pénzügyileg nyereséges. Most úgy tűnik, lesz 2-3 olyan év, amikor vissza kell rakni befektetésnek az eddig kivett pénzt. Ennek ellenére 2021-ig nem nagyon lépnek előrébb. A Williams-cégcsoport valóban rendkívül sok helyre bedolgozik az angol hadseregtől az egészségügyig, de kétség kívül a Forma-1 a legfontosabb projektjük.

Pár nap, és leülhetünk a tévé elé. Szakkomentátorként kérdezlek: látunk idén újdonságokat a közvetítésekben?

Mindig van valami, még nem tudjuk, idén mi lesz. Könnyen lehet, hogy közvetlenül mi is csak a szezonnyitó előtt tudjuk meg. Egy újdonságról azonban már most beszámolhatok, két nappal a pénteki szabadedzés előtt, szerdán reggel 7 óra 10-től élőben közvetítjük Melbourne-ből azt az utcai fesztivált, ami a hivatalos szezonnyitó rendezvény. Ilyet még soha nem láthattak a magyar tévé-nézők.

Végül kanyarodjunk vissza a két nagy riválishoz. Tavaly is a Ferrari nyerte teszteket, aztán Hamilton adott 7 tizedet Vettelnek az ausztrál időmérőn. Úgy tűnik, Hamiltoné jelenleg a lassabb autó, viszont az egyedi melbourne-i pályát évek óta jobban érzi Vettelnél. Most mit vársz a pole-ért folytatott harctól?

Melbourne-ben ugyan jobb a Mercedes mechanikai tapadása, de a barcelonai teszten nem 3 ezred volt a Ferrari valós előnye hozzájuk képest, hanem szerintem inkább 3-4 tized. De ez Barcelona volt, ezt Melbourne-ben lefelezheti a Mercedes extrán jónak tűnő mechanikai tapadása, extrém esetben akár le is nullázhatja. Ám ha úgy alakulnak az időjárási és egyéb körülmények, akár 5 tizedes Ferrari-előnybe is fordulhat a történet. Nagy kérdés, hogy a futamon mennyire lesz jó a Red Bull, mert szerintem nagyon közel vannak a Mercedeshez. El tudom képzelni, hogy az időmérőn e három csapat 5 tizeden belül legyen. Aztán hatalmas lyukat várok, azon nagyon meg lennék lepve, ha a középmezőnyből bárki egy másodpercen belül meg tudná közelíteni őket, inkább 1,2-1,4 másodperces hátrányra számítok.

Gyakorlatilag új autókkal vágnak neki a csapatok a 21 futamos évnek, rengeteg fejlődési potenciál van szinte mindegyikben, ezért kíváncsi vagyok, szerinted benne van a szezonban, hogy idővel jelentős elmozdulások lesznek az erőviszonyokban? Akár szezon közben elhúzhat, aki a szezon elején gyengébb volt?

Még az első három futamon sem fogjuk látni a reális erőviszonyokat, elég csak visszaemlékezni a tavalyi első három futam utáni helyzetre. Akkor és ott a Ferrari bajnoki címét sugallta, aztán még hányszor fordult a kocka! Biztosak lehetünk benne, hogy még az őszi szezon kezdeténél sem látjuk, hogy ki lesz az idei bajnok, legfeljebb azt, hogy ki nem.