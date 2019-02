Új autók, amelyek nem kellenek a magyar vevőknek

A dübörgő újautó-picnak is vannak csendes vesztesei, számos olcsó és praktikus személyautó iránt egyszerűen nem mutatnak érdeklődést a magyar vásárlók. Kategóriákra bontva most megmutatjuk, hogy 2018-ban milyen autók nagyon nem kellettek a vevőknek, majd szavazni lehet: mindezek után az olvasók vajon melyiket állítanák be mégis a saját garázsukba?