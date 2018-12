A kétlencsés kamera távolságmérésre is használható. Az optikák egymáshoz viszonyított helyzetéből a számítógép kikalkulálja az előttünk haladó autó, kerékpáros vagy gyalogos távolságát, amivel kiegészíthető a távolságmérésre jobban használható radarok adata. Míg a radaralapú, többnyire ACC néven ismert távolságtartó tempomat egy kényelmi funkció, a frontkamera elsősorban biztonsági eszköz. A kamerák fő biztonsági szerepe a ráfutásgátlás és a gyalogos- illetve a kerékpáros-felismerés, ami a vészjelzés mellett vészfékezéssel is kombinálható.

Nagy most a mozgás az alsó középkategóriában, ahol a Ford a Focust, a Kia a Ceedet cserélte le nemrég, a Mazda pedig a Mazda3, a Toyota az Auris és a Corolla generációváltását készíti elő. Ma egy igazán fejlett kompakt autóban, amilyen a Ford Focus, két kamera, három radar és összesen 12 ultrahangos szenzor támogatja a vezetőt. Segítenek többek között a félautomata parkolásban, a tükrök holtterének felügyeletében, az automatikus reflektorműködtetésben, a gyalogosgázolás elkerülésében és a sebességkorlátozások átvételével még a gyorshajtási bírságok megelőzésében is, ha a vezető úgy akarja. Mi mindenre jó egy kamera az autóban és a szervizben?

Video Check: kamera a szakszervizben Miután az autókat meghódították a kamerák és annyi optika figyel rajtuk, mint a nagymenő mobiltelefonokon, a kamerák lassan a szervizekbe is kezdenek betörni. A Youtube-on láttunk már videós autóátvizsgálást francia és angol műhelyekből, de mostantól a magyarországi Ford-márkaszervizekben is terjedni kezdhet a videózás. A Video Check szolgáltatással az állapotfelmérésre vagy időszaki szervizre beadott használt autókról a márkaszerviz munkafelvevője készít videót és a szerverre feltöltött képanyag linkjét elküldi az autó gazdájának. Az alváz szemrevételezéséről, a fékrendszer és a futómű állapotáról valamint a hajtáslánc tömítettségének ellenőrzéséről készült videó mellé a márkaszerviz szakembere a szükséges javítások várható költségét is megjelöli. A videofelvétel, amely biztosítja a megbízó könnyű és kényelmes tájékozódását, mindig az autó azonosításával kezdődik és vágatlan, tehát a tulaj akkor is biztos lehet benne, hogy a saját kocsija szerepel a felvételen, ha még soha az életben nem látta alulról. Az árajánlatot megkapva a tulajdonos dönti el, mely szervizmunkák elvégzését kéri az eredetileg megrendelt kötelező karbantartáson vagy állapotfelmérésen felül, de akár az emelőn feltárt összes hiba javítását is visszautasíthatja. Ezzel a rendszerrel átlátható és egyértelmű, mire áldoz a kocsi gazdája, és mire nem. A Video Checknek nincs a szervizmunkákért egyébként is kifizetendő összegen felüli díja. A márkaszerviznek azért éri meg foglalkoznia vele, mert más műhelyekben ezzel nemigen találkozik az ügyfél, tehát valami pluszt ad neki. De a bizalmat is erősíti, mert ha valaki a saját szemével látja, hogy csereérett a lengőkar berepedt szilentje, olajos a lengéscsillapító szára vagy már kopog a futómű a stabilizátorkar lógása miatt, könnyebben elfogadja, hogy vagy itt, vagy máshol, de a friss műszaki vizsgához és a biztonságos autózáshoz ezekre a tételekre is költenie kell. Az ingyenes Video Check azért is nagyon hasznos, mert a legtöbb embernek nincs otthon aknája, pláne nem emelője, a szervizek munkaállomásai között pedig munkavédelmi és biztonsági okokból nem csámboroghatnak az autótulajdonosok. Ha a kocsi gazdája az időszakos szervizek alkalmából láthatja az autóját alulról, jobban képben lesz a várható kiadásokkal és legalább nem derült égből villámcsapásként éri, ha az alváz, a motor bölcsője, a futómű segédkerete és más alkatrésze rozsdásodni kezd. Egy telefonos videofelvétel arra is felhívhatja a tulajdonos figyelmét, ha szakadtak a hajtó féltengelyek gumiharangjai. A féltengelycsuklóba bejutó por, sár és víz hamar kivégzi ezt az alkatrészt, amelynek ára oldalanként nagyjából 70 és 200 ezer Ft között mozog attól függően, hogy jobbos vagy balos, illetve felújított, utángyártott vagy gyári alkatrésszel pótolod. Ha Fordod van, kötődsz az autódhoz és akár olajcserére, akár kötelező szervizre, akár kedvezményes javításra viszed be, kérdezz rá a munkafelvevőnél az ingyenes Video Checkre! Mert az ember már csak olyan, hogy a saját szemének hisz legjobban.

Jellemzően az 5-80 kilométer/órás sebességtartományban vészfékeznek az autók, ha gyalogost vagy biciklist észlelnek a kocsi előtt, de az akadályérzékelést sok márka csak 30 kilométer/óra alatti sebességnél kombinálja automatikus fékezéssel.

Igazán fejlett autók esetében, amilyen az új Ford Focus, a kormányzás segíthet a kameraképen és a radarhullámokkal detektált akadály kikerülésében, ha a sebességkülönbség és a távolság alapján adott rá a lehetőség. Ilyenkor a manővert a vezető hajtja végre, az autó nem kormányoz magától, de megkönnyíti a volán elfordítását a helyes irányba, intuitíven ösztönözve a vezetőt a kikerülésre.

A frontkamera vagy a frontkamerák lencséjére támaszkodik a sávtartó rendszer is. Az újabb megoldások a sáv középvonalánál igyekeznek tartani az autót a kormánykorrekcióval, elkerülve a nagyon idegesítő pingpongozást, amikor az autó a két felfestés között, faltól-falig kacsázik. A sávban tartó rendszer kikapcsolható, mert elég idegesítő, amikor állandóan érzed másvalaki kezét a kormányon és az autó csak némi ellenállást legyűrve vezethető végig azon az íven, amit jónak érzel. Az újabb rendszerek előnye, hogy működésükhöz a középső felfestés is elegendő, így akkor is segíthetnek az útpálya-elhagyásos balesetek megelőzésében, ha a sáv szélén lekopott vagy hiányzik a terelővonal.

Szintén a frontkamera képét elemzi a táblafelismerés. A műszeregység mellett a fejmagasságú kijelzőben vagy a szélvédőre vetítve is megjelenhet, hogy van-e előzési tilalom az útvonalon illetve milyen sebességkorlátozás érvényes. A legmodernebb autókban a megengedett maximális sebességet többnyire egy mozdulattal átvehetjük és innentől a tempomat stabilan tartja ezt az értéket. Néhány autónál még arra is van lehetőség, hogy a sebességhatárnál automatikusan alacsonyabb vagy magasabb legyen a sebességünk, akár lefelé vagy felfelé is 10-30 kilométer/órával eltérve a megengedettől.

Arról azért tudjatok, hogy a kamerák jócskán megdrágíthatják a szélvédőcserét! Tartsatok nagy távolságot a köveket potyogtató dömperek után autózva. Szélvédőcserét követően a kamera újrakalibrálására is szükség van, ami csak speciálisan képzett szerelőkkel és megfelelően felszerelt műhelyekben oldható meg.

Orrkamera

Úttorkolatba érve, parkoló autók között az elsőbbségadás tábláig előreosonva sokszor szeretnénk egy másik bolygóra katapultálni a kilátást eltakaró kisteherautókat, amelyeket a sarkon sikerül leparkolnia a csomagszállító cég agyonhajszolt munkatársának. Ilyenkor jön jól az orrkamera, amely a keresztirányú forgalmat mutatja a középső kijelzőn. Tömeggyártású autóban mi először a 2004-es Toyota Corolla Versóban láttunk effélét, amely a mai autókban parkoláskor is segítség, nemcsak kikanyarodáskor.

Éjjellátó kamera

Bár a legtöbb extra előbb-utóbb utat talál a földközeli autókba is, az éjjellátó berendezés valahogy a nagyautók és a drága terepjárók kiváltsága maradt. A Peugeot 508 az első modell, amely legalább a középkategóriába lehozta ezt a megoldást, 460 ezer forintos extraként. Éjszaka vagy rossz fényviszonyok között a rendszer infravörös kamerával érzékeli az autó előtti élőlényeket. Az éjjellátó körülbelül 200-250 méteres hatótávolsága meghaladja a távolsági fényszórókét. A 12,3” képátlójú digitális műszeregységen látható képben az élőlényeket kerettel emeli ki a számítógép.

Körkamera

Az autógyárak egymásra licitálva próbálják megkönnyíteni az autózással járó feladatokat, köztük a parkolást. Mi a Vezessnél a monosziluett Nissan Primerában próbáltuk ki először a tolatókamerát, ami Amerikában már kötelező felszereléssé vált az egyre áttekinthetetlenebb autókkal elgázolt kisgyermekek miatt.

Az autó környezetének feltérképezése idővel bővült az orrkamerák és a tükörkamerák képével. A számítógép panorámaképet generál az autó orrába, a csomagtérfedélbe és jellemzően a külső tükrök házába épített optikákkal generált képpel, amin felülnézeti perspektívából is látható az autó. A 360 fokos panorámakép, amennyiben a központi kijelző felbontása kellően jó, sokat segít manőverezéskor a lemezek mögé bújó virágládák észlelésében.