Jöjjön a tízes elit, ahová minden gyártó igyekszik, de csak kevesen képesek belépni a klubba. Magyar szemmel a 3 darab Hondánál is meglepőbb – azoknak, akik nem láttak még ilyen listát -, hogy két, korlátozott használhatóságú, és legnagyobbrészt a hazájában vásárolt amerikai munkagép foglalja keretbe a tömegfogyasztásra tervezett népautókat.

Egyre növekvő darabszámokkal a következő négyes csupa-csupa mifelénk is jól ismert, szeretett népautót sorol. Szürkepiacos behozatalával együtt a Camry is ezek közé tartozik.

10. Chevrolet Silverado – 326 ezer darab

9. Honda HR-V – 334 ezer darab

8. Honda CR-V – 339 ezer darab

7. Volkswagen Passat – 356 ezer darab

6. Nissan X-Trail – 392 ezer darab

5. Toyota RAV4 – 395 ezer darab

4. Honda Civic – 412 ezer darab

3. Volkswagen Golf – 431 ezer darab

2. Toyota Corolla/Auris – 478 ezer darab

1. Ford F-széria – 534 ezer darab

Miközben két szörnyű fogyasztású pick-up is terpeszkedik az első 10-ben, tisztán elektromos autó, de még sima hibrid sincs nem hogy az első 20-ban, de az első 50-ben sem. Hadd tegyem rögtön hozzá: Magyarországon a magánszemélyek újautó-vásárlásait összegző listán 2018 első 8 hónapjában a 12-ik helyen áll egy Toyota-hibrid, a CH-R.

Melyik márkának van a legtöbb világautója?

Az 50 legnagyobb darabszámban értékesített személyautó JATO-s toplistáján az év első felében a németek botrányhős óriása tudja felmutatni a legtöbb modellt.

A Volkswagennek 7 autója szerepel a top 50-ben. A Toyotának 6 különböző modellje. A Hondának 5 darab. A Fordnak 4 modellje. A Mercedesnek és a Nissannak 3-3 autója.

Régóta szkanderezik a világ legnagyobb autógyártója címért a Toyota- és a VW-konszern, gyakran váltakozó győztessel. Globális erejüket tisztán mutatja, hogy kettőjüknek együtt 13 modellje szerepel a top 50-ben, és 6 különböző autójuk az első 20-ban. Pedig rengeteg a szereplő, ránéztem most a Datahouse adatbázisára, csak Magyarországon 40 különféle márka személyautóját helyezték forgalomba idén.

Visszatérve a fenti márkára, egyre inkább igaz mindre, hogy igyekeznek a bolygó különféle sarkaiban egyaránt sikeresen értékesíthető ún. világautókat alkotni, akár kontinensenként eltérő névvel is. Így kerül a Passat csomagtérfedelére Magotan név Kínában, a Jettára pedig a Sagitar, de ha tágabb kört nézünk, Dél-Amerikában találunk Renault-logós Daciákat is, és hosszan lehetne sorolni még a példákat. Egy friss hír szerint éppen most gondolja át a francia anyacég az emblémák ide-oda pakolgatását.

Mi a nemzetek sorrendje?

Az előző listával ellentétben ezt már a japánok vezetik. Három, globálisan rendkívül erős brandjük közül Magyarországról nézve egyértelműen a Honda a kakukktojás, amely nálunk augusztusban csak a 20-ik volt a márkák értékesítéseinek listáján.

Összesen 14 különféle japán autó szerepel a legnépszerűbb 50-ben. 13 különféle német személyautó, és… …és 9 különféle amerikai márka terméke.

A szívós építkezéssel feljövő dél-koreiaknak 4 modelljük fért be az első 50-be (a Hyundai Elantra és a Tucson, valamint testvére, a Kia Sportage és a nálunk ismeretlen Cerato). Kínának 3 autója van itt, gyakorlatilag mind belpiacos, és mifelénk teljesen ismeretlen, francia mindösszesen kettő (a Renault Clio és a Dacia Sandero), olasz pedig egy sem.

A japánok és a németek fölénye onnan nézve még értékesebb, hogy az ő belső piacaik mérete messze van a világ két legnagyobbjától.

Bőven Kínában adják el a legtöbb autót Ellenfele sincs Kínának, amelynek szomszédja, India megelőzte Németországot. A legnagyobb újautó-piacok, és a 2018 első féléves értékesítések: Kína – 12,2 millió darab eladott új személyautó 6 hónap alatt. Egyesült Államok – 8,6 millió darab. Japán – 2,7 millió darab. India – 1,98 millió darab. Németország – 1,97 millió darab.

Hol vannak a Suzukik, a Daciák, és a Škodák?

A mifelénk úgynevezett olcsó márkáknak tartott autókból csak mutatóban találunk a top50-ben, annak is csupán a második felében. Ráadásul nagyjából egy kupacban, közel azonos értékesítéssel.

A már említett Sanderóból világszerte 201 ezer fogyott (ezzel 40-ik a sorban). Előzi valamivel az Octavia 203 ezer értékesítéssel (37-ik hely), közvetlenül mögötte áll a Swift 190 ezer darabbal (41-ik pozíció).

Mi a helyzet Magyarországon?

A válság utáni néhány ínséges esztendőt követően ismét hasít a Suzuki, a márkák és a modellek között is növelte az év első 8 hónapjában a már tavaly is meglévő előnyét.

Januártól augusztusig 95 730 új személyautó állt forgalomba, 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 2016-hoz képest az új autók száma augusztusban 80,2 százalékkal, az év első 8 hónapjában 56,4 százalékkal bővült.

Itt a modellek sorrendje:

Suzuki Vitara – 8376 új személyautó Škoda Octavia – 4298 darab Suzuki SX4 S-Cross – 2888 darab Ford Focus – 2689 darab Opel Astra K – 2327 darab Dacia Duster – 2238 darab Ford Kuga – 2058 darab Nissan Qashqai – 1986 darab Renault Clio – 1789 darab Volkswagen Golf – 1519 darab

A korábban említett hibrid, a Toyota CH-R a 12-ik, 1347 értékesítéssel.