Egy minimum kétéves B-s jogosítványra biztosan szükséged lesz, e mellé még taxis tanfolyamra, 40-60 ezer forintért és PÁV2, illetve 2. csoportú orvosi alkalmassági vizsgára. Hogy pontosan hogyan zajlik a taxissá válás folyamata, és melyik lépcső mennyibe kerül, de nemcsak az elméleti háttér befektetésigénye, hanem az autóhasználat költsége is kiderül ebből az alapos cikkből:

Informális csatornákon 300 ezer forint körüli reális nettó jövedelemről hallottunk, ha valaki a szabályokat betartva űzi az ipart, de persze ettől mindkét irányban el lehet térni.

Mentősofőr

Bármilyen furán is hangzik, a mentőzéshez sem kell a B-s jogsinál sokkal bonyolultabb vezetői engedély. Egy PÁV 1-et kell még leakasztani mellé, hogy szirénázva csapathass át a városon.

Ha a sztár gázsi miatt mennél mentőzni, inkább hagyd a fenébe az egészet, havonta sok túlórával, hétvégével a 180-220 ezer forintos kereset a reális. Ha a vezetésen kívül az ápolásba is beszállsz, akkor további 15-20 ezer forint ütheti a markodat. Viszont emberéleteket menthetsz, ami azért elég menő dolog.

Teherautósofőr

A 3,5 tonnánál nehezebb járművekhez C-s jogsira lesz szükséged. Ez kb. 200-250 ezer forint, de ha kevés a boldogsághoz, akkor újabb 130-150 ezerért az E-t is érdemes megszerezni és akkor papíron rögtön kamionsofőrré válsz. Ha elkap a gépszíj, akkor teleírathatod a jogsid hátulját, minden létező kategória bejegyzésével, valahogy így:

Kamionsofőrnek lenni az egyik legizgalmasabbnak tűnő meló, de sajnos ez is sokat vesztett a romantikájából, mióta van mobiltelefon, és GPS-es nyomkövető. Illetve, hogy már nem lehet mindenféle hiánycikket hozni hazafelé, amit busás haszonnal lehet továbbadni. De a kamionos élet ettől függetlenül mindenkit érdekel egy kicsit, annak szép és fárasztó, veszélyes oldalával.

Hazai melóval nagyjából 350 ezer forintra számíts, nemzetközi fuvarokkal, komoly cégnél 500- 700 ezer forint is lehet a havi pénz. C+E PÁV2 kötelező, az utóbbi időben sokat javultak a munkakörülmények is a szakmában, de még így sincs elég sofőr. Ezen próbál segíteni az OFA – Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – programja, amely keretében a korábbi akció után most újabb 1200 fő szerezhet ingyen jogsit.

Buszvezető:

A BKV buszain díszlő álláshirdetések szerint a szakma csúcsának számít a városi buszvezetés. De nemcsak ezzel a jól hangzó szöveggel próbálják megfogni a sofőröket, hanem az ígéretesnek tűnő, – 2017-ben – bruttó 400 ezer forintos fizetéssel, mindenféle extra juttatással, a családtagoknak ingyenes budapesti bérlettel. A BKV tájékoztatása szerint ezt 2018-ra átlagosan további 12 százalékkal toldották meg.

Itt feltétel a D-s jogosítvány, de ha csak C-s van, az se akkora baj, segítenek megszerezni a buszvezetéshez szükséges papírt is. Persze a D-s jogsit, GKI-vizsgát nem kell feltétlenül saját zsebből kiperkálni, azt megszerezhetjük a leendő munkaadónál is, de számítsunk rá, hogy ilyenkor elköteleződünk néhány évre. Ez érthető, ha bevállalják a taníttatásunk költségeit, szeretnének ők is kapni valamit cserébe. A BKV-nál egy-, illetve kétéves tanulmányi szerződés az ára az ingyen jogsinak, kategóriától függően.

Egy kezdő BKV buszsofőr átlagosan 180-200 ezer forintot vihet haza hó végén, egy tapasztaltabb, a különféle extra bérpótlékokkal együtt kb. 300 ezer forintot tehet zsebre.

GKI – Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – ára alapképzés esetén kb. 120-140 ezer forint, továbbképzés esetén pedig 60-80 ezer forint, míg a D-s jogsi általában 230-300 ezer forintos kiadást jelent.

És neked milyen jogsid van? Rendesen tele van a plasztikkártya hátulja? Vagy csak röhejesen olcsón szerezted a C-s jogsit? Anno az Ötödik Sebességnél 5000-ért? Vagy napi két óra melóval taxizod magad gazdaggá? Esetleg megszívattak az ingyen jogsival? Meséld el!