Nem csak eltűnődtem, utána is néztem, és kinyomoztam, hogy miket vezethetek. A borzasztóan szövevényes magyar joganyagban, ha minden igaz, a 24/2005-ös GKM-rendelet melléklete tartalmazza a leghivatalosabban az egyes jogsikategóriák magyarázatát, de hogy melyik jogsi mire is érvényes, az itt nem jelenik meg egyértelműen, és néhány fogalom (pl. a kerti traktor) sincs kifejtve, a rendelet annyit mond erről, hogy “külön jogszabályban” található meg a leírása. Nézegettem tehát még külön jogszabályokat, meg szekunder információforrásokat is bőséggel. Ha minden igaz, akkor a jelen helyzet szerint a következő dolgokat lehet B-s jogsival vezetni:

Ahogy forgattam a kis plasztiklapot, próbálva memorizálni, hogy júniusban el_ne_felejtsek elmenni megújítani a jogsit, feltűnt, hogy nem csak azokra a kategóriákra van érvényességi idő feltüntetve rajta, amelyekből annak idején becsülettel levizsgáztam. Az A1, A és B, vagyis motorkerékpár és személyautó kategória mellett valami T és M illetve K betű is szerepel a lapon. Sose tűnődtem el rajta, mi a fene lehet ez. Eddig.

Olvass tovább

állati erővel vont jármű (nincs rá egyértelmű definíció – bármi, amit állat húz)

kerti traktor (ezt a 6/1990-es KÖHÉM-rendelet egész jól leírja: “egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló, … 15 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes lassú jármű)

3500 kg-ot meg nem haladó össztömegű személygépkocsi vagy tehergépkocsi (ezt tudtuk eddig is, ugye)

na most ez érdekes: az autó vagy kisteherautó után köthető 750 kg-ot meg nem haladó tömegű pótkocsi úgy, hogy a szerelvény össztömege a 4250 kg-ot ne haladja meg. De köthető 750 kilónál nehezebb utánfutó vagy pótkocsi is a vontató járműhöz, ha a vontatmány nem nehezebb a vontatónál és az össztömeg nem éri el a 3,5 tonnát. Tehát az elméleti maximum, amit elvontathatunk B-s jogsival, egy 1750 kilós lakókocsi vagy utánfutó, de ezt csak egy pont 1750 kilós autóval vontathatjuk, nehezebbel már nem, mert egy 1751 kilós autó már csak 750 kilós lakókocsit vontathat. Fura, nem?

Van egy B1 kategória is, régebbi jogsikon nem szerepel külön, újabbakon igen, és ilyenkor a B-s jogsisoknál ez a sor is ki van töltve. A B1 be tartoznak a magyar közlekedés-szabályozás legviccesebb fából vaskarikái, a négykerekű motorkerékpárok:

négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel. (idéztem a jogszabályból, nem mertem értelmezni ezt a leírást – a szerző)

A B-s jogsihoz (sőt: bármelyik nemzetközi kategóriához, tehát az A-hoz is) automatikusan jár néhány úgynevezett nemzeti kategória vezetési engedélye is, ezek azok a fura betűk ott lenn. A T kategória:

mezőgazdasági vontató (traktor vagy erdészeti vontató) és két nehéz pótkocsi

Lassú jármú és egy könnyű pótkocsi. (A lassú jármű abban különbözik a traktortól, hogy piros a rendszáma és nem tud gyorsabban menni 25 km/h-nál)

(valamint ez a kategória jogosítana a kerti traktorra és a lovaskocsira is, de az már megvolt a B-nél)

segédmotoros kerékpár

Az M kategória:

segédmotoros kerékpár már megint

“mopedautó”, de csak a kisebbek, vagyis a 350 kg-nál nem nagyobb saját tömegű, 45 km/h-nál nem gyorsabb négykerekű izé

lovaskocsi, kerti traktor még egyszer

A K kategória pedig újra csak a lovaskocsi és a kerti traktor. Érdekes, hogy az én jogsimban van T is, M is, K is, de van kolléga, akinek kevésbé redundáns az okmánya és csak T meg K van benne:

Vigyázat azonban, mert az, hogy a B-s jogsival lehet például pótkocsis rotációs kapát vezetni, nem jelenti azt, hogy ennek a csodálatos járműnek ne kellene még kismillió előírásnak megfelelni! Csak pár példa: olyan féknek kell lenni rajta, ami 2 m/s2 mértékű lassulást eredményez, meg hogy elöl fehér, nem háromszög alakú fényvisszaverőknek is kell rajta lenni – és így tovább. Szóval, kedves olvasók, bármilyen egzotikus, eddig sosem próbált eszköz vezetésére is támad kedvetek a cikk elolvasása után, mielőtt nyeregbe, bakra vagy ülőkére pattantok, feltétlenül nézzetek utána, hogy a jogsin kívül még milyen egyéb szabályoknak kell megfelelni a legális száguldozáshoz! Jó szórakozást!