Újpesten az év második felétől várhatóan újabb területeket tesz fizetőssé az önkormányzat. A hivatalos indoklás szerint azért van erre szükség, mert a XIII. kerület metrómegállóról metrómegállóra tolta kijjebb a fizetős övezet határait, ami mára elérte Újpestet is. Logikus a megoldás, ha vége a XIII. kerületnek, folytassuk a sort a IV.-ben. Briliáns. Először a Tesco parkoló esett el, ezt zárta le sorompóval az áruház, majd az északi vasúti összekötő tövében lévő buszpályaudvar környékén, illetve a közeli kis utcákban jelentek meg a parkolóórák.

Miért is?

Idézem: „A tarifális parkolás-szabályozás a kereslet-kínálat összhangját megteremtő forgalomszabályozási megoldás, mely a kialakult parkolási feszültségeket hivatott kezelni elsősorban. … A mérési eredményekből jól látszik, hogy a jelzett területen jelentős parkolási feszültségek vannak jelen és amelyek várhatóan a közeljövőben növekedni fognak. A tarifális parkolás-szabályozás bevezetése megoldást nyújthat a feszültségek, problémák kezelésére.” Nyehehe! Nyilván a parkolási feszültségek enyhítése miatt van szükség a már meglévő újpesti fizetős övezetben a tarifaemelésre is. Hasonló okból alakítottak ki évekkel ezelőtt Óbudán is fizetős övezeteket, amikben a zsúfoltság fikarcnyit sem nőtt, így az önkormányzat újabb fizetős zónákat jelölt ki és megdrágította a parkolást is.

Kicsit kevesebb lett. Maradhat?

A fizetős parkolás bevezetésével párhuzamosan helyből is érezhetően kevesebb lesz, mivel a várakozóhelyek útburkolati jellel való lehatárolása 3-5 százalékkal csökkenti a használható parkolók számát. Ott, ahol az előzetes felmérés szerint az éjszakai várakozási igény eléri a 115 százalékot – az autósok kénytelenek szabálytalanul parkolni, annyira nincs hely -, nappal pedig 86 százaléknyi a kihasználtság. Ez is egy logikus lépés. A felmérés azt is megjegyzi, hogy azokon a helyeken, ahol nem jellemző a rövid idejű (4 óránál kevesebb) várakozási igény, ott a szabályozás többségében nem eredményez gazdasági előnyt. (Ráfizetéses) A környéken tavaly májusban két (!) alkalommal volt felmérés, és az eredmények – mit tesz Isten – pont azt mutatták, hogy törvényesen lehet fizetős parkolókat létesíteni a vizsgált területen.

Van, aki örül neki

A legmegdöbbentőbb, ahogy a helyi lakosok fogadják a fizetős övezetet. A facebookos kommentek nagy része nagyjából arról szól, hogy rohadjon meg mindenki, fizessenek, akik ingáznak, csak az itt lakóknak legyen ingyenes a parkolás a ház előtt. Az, hogy ez mennyire korlátolt, sötét hozzáállás, talán nem kell megmagyarázni.

További pikáns részlet, amiről az örvendező kommentelőnek valószínűleg fogalma sincs, hogy négy részre osztják majd az újonnan fizetőssé tett zónát, és mindenki csak abban a szeletben parkolhat kedvezményesen, ahol bejelentett lakcímmel rendelkezik. Magyarul, ha nem talál helyet a háza előtt, akkor a szomszédos zónában ugyanúgy fizetnie kell, mintha ingázna. Szintén fizetnek majd a rokonai, barátai – ha egyáltalán vannak -, amikor látogatóba érkeznek hozzá, és ő is ugyanúgy fog fizetni, amikor bevásárolni, vagy bármit elintézni menne a szomszéd zónába. Plusz egy 10 emeletes lépcsőházában van emeletenként hat lakás, amihez optimális esetben sem tartozik 15 parkolóhelynél több az utcán. Eddig nem volt probléma a szomszéd utcában, kicsit messzebb parkolás, majd most lesz.

Emellett az is érdekes, hogy a teremgarázzsal vagy zárt parkolóval rendelkező házak lakói egyáltalán nem biztos, hogy kapnak kedvezményes parkolóhelyet, hiszen nekik ott a saját. Az indoklás parádés: feltételezhető, hogy míg ők az utcán parkolnának ingyen, addig a garázshelyüket kiadnák bérbe más kerületből érkező autósoknak.

Mi a megoldás?

A fizetős parkolás bevezetése, illetve a zónák egyre kijjebb tologatása egyáltalán nem jó dolog, ez csak áthelyezi a problémát egy szomszédos területre, kerületbe. Mindezt úgy tálalni, hogy ez nem pénzszedés, hanem forgalomszabályzó eszköz, az igazán arcpirító dolog. Igaz, néhányan tényleg képesek tapsolni a házuk előtt a földből kinövő parkolóóráknak.

Az újpesti problémára talán az évtizedek óta csak tervként létező metrómeghosszabbítás lenne a legjobb megoldás, hiszen Káposztásmegyeren szinte végeláthatatlan üres puszták vannak a vasúti vágányok és a villamos-, illetve akkor talán már metróvágányok közt, ott akkora P+R parkolót lehetne kialakítani, hogy akár a Holdról is látszana. Rövid távon pedig a jelenlegi metrómegállók környékén lehetne érvényes budapesti bérlettel akár ingyenes, vagy legfeljebb a P+R parkolóknál megszokott egy vonaljegy árába kerülő parkolókat kialakítani. Mondjuk kerületek közti kooperáció jegyében az északi összekötő tövében lévő benzinkút és a Duna Plaza közötti füves pusztán.