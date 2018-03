Olvass tovább

4-es metró

Azért akad kivétel is, a 4-es Metró budai végállomásának közelében kialakított hatalmas és egyelőre ingyenes P+R parkoló rendszer is ilyen. Itt nagy befogadóképességű, 1451 férőhelyes, több darabból álló parkoló található, aki reggel időben érkezik, az biztos talál ingyenes parkolót és mehet is tovább metróval, vagy akár busszal, villamossal. A 4-es metró másik végállomása bajosabb, a Keletinél legfeljebb az Arena Pláza lehet megoldás az ingyenes parkolásra, mert a legközelebbi 300 férőhelyes P+R parkoló a Papp László Sportaréna mellett már fizetős.

3-as metró

Jelenleg a felújítás miatt csökkent a jelentősége, sokan próbálnak alternatív megoldást találni a pótló buszon nyomorgás kiváltására. Ennek ellenére a 100 férőhelyes újpesti P+R általában tele van, sőt, a környékbeli utcákban is problémás napközben parkolóhelyet találni. Akik kicsit kijjebbről ingáznak, azoknak megoldás lehet a Rákospalota-Újpest vasútállomás és környéke, ahol kissé kaotikus a parkolás, de legalább vannak ingyenes helyek – nem hivatalosan kijelölt – és a kocsitól vonattal lehet megközelíteni a belvárost, amire budapesti bérlettel még jegyet sem kell venni.

2-es metró

A Határ út és Kőbánya-Kispest állomások melletti P+R parkolók fizetősek, de a környéken máshol nem kell fizetni a parkolásért, míg a másik végállomás környékén, a Délinél egyáltalán nincs P+R parkoló. Mondjuk szükség sincs rá, a város közepe nem egy tipikus autóról tömegközlekedésre váltó helyszín.

Kőbánya-Kispestről a repülőtérre is vezethet még az ember útja, ami parkolás szempontjából egy rémálom. Mármint anyagi szempontból. Szerencsére van gazdaságos megoldás is, lehet fapados parkolóban is hagyni az autót, de még jobb, ha ingyen is megúszható a dolog. A 200-as busz Vecsés –nyugat megállójánál, a Shell kút melletti kurta kis utcában le lehet tenni az autót, mindenféle parkolóköltség nélkül. Bár majd’ mindenki az úttest mellett a sárban parkol, de ez nem szabályos, tessék inkább az úton állni.

1-es villamos

Bár nem egy tipikus városszélről induló járat, de mivel végtelen hosszú vonalon jár és számtalan ponton lehet csatlakozni róla más, befelé tartó járatra érdemes itt is körbenézni. Jelenleg még az egyik végállomása a budai Fehérvári út, Hengermalom út kereszteződésében van, ahol ingyenes ugyan a parkolás, de sok hely nincs, így ingázáshoz inkább máshol érdemes letámasztani a kocsit. Az Infopark környéke kizárt, aki itt dolgozik, az ott parkol, a zsúfoltság nem mindennapi, így innen érdemes kicsit beljebb menni.

A Budafoki, Dombóvári kereszteződése is tele van a füvön, mocsárban parkoló autókkal, a környék ingyenes ugyan, de parkolóhely itt is kevés van. Aki kicsit bevállalósabb – és délről támadja a várost a budai oldalon, az kezdhet Budafokon, ahol a 17-es, 48-as villamos végállomásánál lévő Savoya parki 100 autós P+R is ingyenes, aki pedig vonattal jönne be a városba, az a Budafoki (140) és a Budatétényi (250 helyes) P+R-ben is leteheti a kocsit.

A BKK kb. 30 darab részben ingyenes, illetve fizetős P+R parkolóinak listáját erre a linkre kattintva lehet megtekinteni, letölteni. Nyilván ez a bő 5000 hely csak azoknak jöhet szóba, akik még reggel időben odaérnek és találnak helyet.

A P+R parkolókon kívül alig pár olyan hely maradt a városban, ahol még fizetés nélkül parkolhat az autós. Nemrég elveszett az 56-osok tere a gigászi placcal, Zuglóban Óbudán, és Újpesten is újabb helyeken jelentek meg parkolóórák, már az Északi vasúti összekötőig ér a zóna és hamarosan úgy fest, a töltésen is átbukik, de valami csoda folytán eddig kimaradt a szórásból a budai rakpart, a Műegyetem rakpart, és a fizetős zónák közé ékelődött Bartók Béla út. A Nemzeti Mobilfizetés Zrt. oldalán ingyenes az Andrássy út két szervizútja – már ha valaki talál ott helyet –

Szintén találni még potya helyet a kiadónk környékén, ami hivatalosan ugyan fizetős zóna lenne, a térképen is így szerepel, de mivel az úttesten végig tilos megállni, a parkolóhelyek pedig az épületek tövében, magánterületen vannak, az önkormányzat nem érezte szükségét parkolóórával megszórni az utcát. Szóval, aki erre jár és utál fizetni a parkolásért, itt megúszhatja. Más kérdés, hogy a tilosban parkolást perceken belül megtorolják a környék közterületesei, de ez már egy másik történet.

