Cikk eredeti megjelenése: 2013.03.17. 2013.03.14-15. Magyarország. Rég nem látott időjárási körülmények nehezítették az életünket. A katasztrófavédelem információi szerint 57 megközelíthetetlen település volt az országban, ezeken összesen 13 ezer ember él. Öt vasútvonal vált járhatatlanná, 5446 jármű akadt el, 160 településen szakadt meg az áramellátás. A helyzet súlyosságára való tekintettel a Honvédség lánctalpas járműveket is bevetett a mentés során, de nem ők voltak egyetlenek. A Szalamandra Kétéltű Kutató-Mentő Alapítvány is egy ilyen járművel vett részt a akcióban. Szülő nőn és koponyasérült betegen is segítettek. Helyenként 2-3 méteres hófalat fújt össze az orkánerejű szél, szükség volt a lánctalpasokra A Volvo BM BV202-essel még a múlt héten ismerkedtünk meg, amikor még senki nem sejtette, hogy a gyakorlatot ilyen hamar éles bevetés követi majd. Cikkünk is ekkor született: Az árvíz az egész környéket elöntötte, és néhány túlélő a töltés tövében várja, hogy kimentsék. De mentés helyett egyelőre csak még több víz jön, amikor váratlanul átszakad a gát. A főleg fiatal lányokból álló önkéntes áldozatsereg veszett sivalkodásba kezd a víz láttán, de ebben a pillanatban acélos testű hősök tűnnek fel a láthatáron, mindenféle díszes, életmentő kütyüvel felszerelve. Szerencsére nincs nagy baj, csupán egy Budapest közeli bányatónál járunk, ahol többek között a Szalamandra Kétéltű Kutató-Mentő Alapítvány is gyakorlatozik.

Mind a két darab alatt hajtott lánctalp található A hátsó lánctalp is hajtott, nemcsak az első Míg a derékig sárba merült lányt kipecázzák, addig a víz felől megérkezik a felderítő légpárnás, hogy biztató szavakkal nyugtassa a többieket: hamarosan itt a segítség. A segítség egy harmincas évei végén járó svéd lánctalpas, illetve a hátsó felébe zsúfolt szakemberek és mentőfelszerelés képében érkezik, szintén a víz felől. Más járgánnyal nem is lehetett volna a bajba jutottak közelébe jutni. Még pár perc hálás színjáték a kameráknak, majd a lányokat bezsuppolják a platóra, és elhajtanak velük a vízen át a másik part felé. Vízen a mentőhajó is A 6×6-os Pinzgauer is a seregben kezdte



A Volvo BM Bv 202-est a svéd hadsereg számára fejlesztette és gyártotta a Volvo. A lánctalpas, utánfutós járgány mindenféle terepen képes mozogni, homokban, sárban, mély hóban és vízen is gond nélkül átgázol. Ugyan méreteihez képest nem könnyű – kb. 3,5 tonna üresen – a négy, hatalmas felületű acélbetétes gumilánctalpának köszönhetően a talajra jutó felületi nyomása kisebb, mint egy síelőé, így mély hóban sem süllyed el. Innen jól látszik, milyen szélesek a lánctalpak Ugyan nem ez az egyetlen különleges jármű a tavon – van itt légpárnás is, amiről már írtunk , illetve háromtengelyes Pinzgauer is – minket most mégis az első próbáját futó kétéltű, lánctalpas Volvo érdekel a leginkább. Gondolom nem kell magyarázni, hogy miért. Vezetni igen mókás dolog ezt a csapatszállításra tervezett lánctalpas rémet, ugyanis igazi kormány és váltó van benne, nem a megszokott lánctalpas módszer szerint, karokat rángatva kell vele kanyarodni. A megoldás logikus is, hiszen nem a lánctalpak egymáshoz képesti sebességének változtatásával kanyarodik a gép, hanem egy bivalyerős hidraulikus munkahenger derékban töri meg a szerelvényt. A két darabból álló járgány kétszemélyes, nyitható tetős első darabjában morog a négyhengeres, kétkarburátoros benzinmotor és oda kerültek a sorba kötött akksik – 24 voltos a gép – illetve a váltó, és a hűtő. A benzinkályhával fűthető vontatmányban 8-10 fő foglalhat helyet, és ennek a darabnak is hajtottak a lánctalpai. A nyomaték elölről, kardántengelyen érkezik. Letisztult, skandináv belső tér, kevés extrával

7 km/órás tempóval halad a vízen Száguldani nem nagyon lehet vele, de a durván 40 km/órás csúcssebesség, amire szárazföldön képes, még így is megsüvegelendő érték. Vízen szerény 7 km/órás a csúcs, mert nincs külön hajócsavar, hanem a lánctalpak keresztirányú bordái paskolják a vizet. Igaz, nem is tartós vízi közlekedésre készült, hanem inkább a változatos, hol csonttá fagyott, hol mocsaras északi terepre.Ezt a típust 1964 ás 1981 között gyártották, két generációt is megélt, és a konstrukció valószínűleg jól bevált, hiszen lett utódja is, a Hägglunds Bandvagn 206 személyében. A BV202-est kétféle motorral gyártották, 82, míg az MK2-es 97 lóerős motorral készült. Az utóbbi, erősebb, kétliteres dolgozik a bemutatott gépben is, amely saját idejében versenymotornak számított. Így két darab állandó nyomású Stromberg karburátor, és szintén dupla légszűrő látható a motoron. Bár a csúcssebesség szerény, a fogyasztás egyáltalán nem az. Nincs is értelme vele kapcsolatban 100 kilométerenkénti üzemanyagigényről beszélni, sokkal ésszerűbb az üzemórát alapul venni, a fogyasztás meghatározásához. Ez pedig 25-30 liter óránként.