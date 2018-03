Jól ismerte ezt a kereszteződést is, tudta, hogy elsőbbségadási kötelezettsége lesz a mellékútról a főútra kanyarodáskor. Ennek megfelelően lassítva közelített a Daewoo-val, de a későbbi bírósági ítélet szerint „nem győződött meg az elvárható gondossággal az út elsőbbségi járműforgalmáról, és megállás nélkül behaladt az útkereszteződés területére”. Nem volt stop tábla, ám Elsőbbségadás kötelező jelzés igen.

Az elmúlt évtizedekben a városszéli hipermarketekkel együtt terjedtek a közelükben a körforgalmak, amiket elvileg egyszerű használni, megkönnyítik az üzletek közelében megnövekedett forgalom haladását. A lassan fél évszázados rutinnal rendelkező Sanyi bácsi is gyorsan megszerette őket, utólag azt mondja, már azt a sima kereszteződést is át kellett volna régen alakítani, ami fél kilométerre fekszik aznapi úti céljától, amit elnézett azon a napon.

Sanyi bácsi ezer éve vezet, soha nem okozott balesetet. Sőt, más hibájából sem volt részese soha ütközésnek, a 11-ik saját autója, szeretett piros Daewoo-ja lett az első, amit összetört. Pedig állítása szerint ugyanúgy figyelt azon a novemberi, borongós délutánon is, amikor a vidéki kisváros egyik hipermarketjébe indult vásárolni – így kezdődik a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk eheti sztorija.

A nyugdíjas balra fordult volna a T-alakú kereszteződésben, ugyanabba az irányba haladt neki jobb kéz felől érkezve egy Skoda Fabiával két gyógymasszőr. Éva és Zsuzsa kolléganők, mivel szinte szomszédok, együtt tartottak hazafelé aznap délután. Éva vezetett, a későbbi rendőrségi vizsgálat szerint éppen a megengedett maximális sebességgel, 50-nel.

Ekkor fordult be eléjük váratlanul Sanyi bácsi Daewoo-ja, amit meglátva Éva rátaposott a fékre, de megállni már nem tudott. Belecsattant a Skoda bal eleje a Daewoo jobb hátuljába.

Két vádlott: Sanyi bácsi és Éva

Gumicsikorgás közepette, nagy csattanással az útkereszteződés közepén állt meg egymásba fúródva a két autó. Körben járókelők jöttek-mentek, mindenhol parkoló járművek álltak, szerencsére mégsem sérült meg a baleset részesein kívül senki és semmi más. Az utólagos vizsgálat eredménye szerint az ütközés pillanatában a Daewoo és a Skoda is 20-30 km/óra közötti sebességgel haladt, tulajdonképpen egy kisebb ütközés lett a vége, mindkét jármű javítható sérüléseket szenvedett.

Meg is úszták volna személyi sérülés nélkül az autókban ülők, ám a Skoda jobb első ülésén utazó ötvenes hölgy, Zsuzsa nem volt bekötve. Az ütközéskor előre csapódott a műszerfalba, és a szélvédőbe, eltört az orra, megrepedt a kulcscsontja, kisebb agyrázkódást szenvedett. Mivel sérülései 8 napon túl gyógyultak, Zsuzsa sofőrje, Éva is vádlottja lett az ügynek. Fontos, hogy az orvosszakértő kimondta: ha beköti magát a masszőr, karcolás nélkül megúszta volna a balesetet.

Sanyi bácsi esete világos, kötelezően meg kellett volna adnia az elsőbbséget, elismerte a bíróság előtt, hogy elnézte, hibázott. Egyértelműen megszegte KRESZ 28. § (2) bekezdés b) pontját.

Ön tudja, hogy kinek és mikor nem kell bekötnie magát?

Éva vádlottá válásával kapcsolatban azonban két dolgot hangsúlyozni kell. Egyrészt a személyautóban utazók biztonsági öveinek bekapcsolásért a járművezető a felelős. Őt bírságolja meg a rendőr, ha ellenőrzéskor használaton kívüli öveket lát, és közlekedési baleset utáni bírósági eljáráskor is ő ítélhető el.

Mivel alapból kötelező mindenkinek becsatolni az öveket, a KRESZ 48. § (5) bekezdése – aminek megszegéséért Évát felelősségre vonták – a kivételeket sorolja. Leírjuk ide, mert talán a jogosítvánnyal rendelkezők mindegyike sem vágja ezeket kapásból.

Nem kell becsatolni a biztonsági övet:

a) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének;

b) a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít;

c) a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza;

d) a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;

e) a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítás végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;

f) az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek;

g) annak, aki külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

Szokatlan védelem, érdekes ítélethozatal, meglepő végeredmény

A kívülállók számára kapásból az is szokatlannak tűnhet, hogy az ügy mindkét vádlottja ugyanahhoz az ügyvédhez fordult. Az egymással ütköző Sanyi bácsi, és Éva is a Vezess olvasóinak rendszeresen jogi segítséget nyújtó Janklovics Ádám, közlekedési ügyekre szakosodott ügyvédet bízta meg a képviseletével.

Érdekes emellett, hogy a városi ügyészség indítványozta: a bíróság a vádlottak cselekményét tárgyalás mellőzésével bírálja el. Ez egy ún. külön eljárás, amire olyan esetekben ad lehetőséget a hazai jogrendszer, amikor egyszerűbb megítélésű, kisebb bűncselekmény áll az az ügy középpontjában, és a vádlott, vagy vádlottak beismerik bűnösségüket. Ez az eljárás a gyakorlatban gyorsabb a hagyományos ítélethozatalnál.

Az ügy harmadik, talán legmeglepőbb része az ítélet lett. A bíróság ugyanis milliméterre ugyanazt a büntetést adta végül az első-, és a másodrendű vádlottnak. Sanyi bácsi és Éva is „megvalósította a közúti baleset gondatlan okozásának vétségét”. Ezért a bíróság mindkettőjüket 150 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, az egynapi tételt ezer forintban megállapítva. Azaz 150-150 ezer forintot kell fizetni az Elsőbbségadás kötelező tábla megszegéséért Sanyi bácsinak, és a biztonsági öv becsatolása nélkül utast szállító Évának.

A bíróság úgy döntött, mindketten megtarthatják a jogosítványukat.