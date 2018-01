Nemrég tartotta éves rendezvényét a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, a személyautó-, könnyű haszonjármű-, busz-, motorkerékpár-, pótkocsi- és nehéz tehergépjármű-behozatallal foglalkozó vezérképviseletek szervezete. Erdélyi Péter, az MGE ügyvezető elnöke a hazai autópiac elmúlt évét értékelve arról beszélt, hogy a darabszámok alapján nagyjából a 2001-es szinthez tértünk vissza.

20,4 százalékkal több új autó

2017-ben a magyarországi autópiacon fennmaradt a visszakapaszkodás lendülete. Míg 2016-ban 25,15, tavaly 20,4 százalékkal nőtt az előző évhez képest a forgalomba helyezett új autók darabszáma a DataHouse adatai szerint.

2017-es eredményeivel személyautóban a Suzuki messze az első a Ford és a Škoda előtt. Opel, Volkswagen, Toyota, Dacia, Renault, Kia, Nissan a további sorrend, de a valós számokat márkáként eltérő arányban torzítja a reexport

Nagyon csekély bázisról, de komoly ütemben bővül az elektromos járművek értékesítése. Belső égésű motor nélküli villanyautókból 2016-ban 172, tavaly pedig 749 talált gazdára, amiből az autómegosztási szolgáltatók is kivették a részüket. A konnektorról újratölthető akkumulátoros hibridjárművek iránt is nőtt a kereslet, a 2016-os 231 autó helyett 463 plug-in hibrid kapott rendszámot, nagyobbrészt zöldet. (A zöld rendszám-használat újrarendezéséről felröppentek már hírek, volt szó tavaly szeptemberi dátumról is, de egyelőre a belső égésű motorjukkal kicsit sem takarékos terepjárók és luxusautók is tovább élvezhetik a zöld rendszámtáblával járó előnyöket. Ha egyszer elveszítenék a zöld rendszámot, ez a műszaki vizsgájuk lejártával eshetne egybe.) A forgalomból történő kivonás után 99 127 személyautót és 17 642 3,5 tonna össztömeg alatti haszonjárművet hoz a statisztika, ami a reexport, az új autók kivitelének mérséklődésére utalhat.