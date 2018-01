Olvass tovább

Csehország

Kötelezően előírt téligumi-használat nincs, de november elseje és április vége között egyes útszakaszokon táblával jelezhetik, hogy oda csak téli gumival szabad behajtani. Hóláncnak kell lennie az autóban.

Horvátország

Ha 5 centiméternél nagyobb hó, vagy jég borítja az útfelületet, akkor hólánc nélkül nem szabad elindulni, de felszerelni nem kell minden áron, amíg nincs rá szükség, elég az autóban tartani. Téli útviszonyok között pedig kötelező a téli vagy a négy évszakos gumi, legalább a hajtott tengelyen. Horvátország egyes területein pedig kötelező az autóban hóláncot tartani, jégtől, hótól függetlenül.

Románia

Romániában november eleje és március vége között kötelező a téli gumik használata. Aki bizonyíthatóan a téli gumi hiánya miatt okoz balesetet, torlódást, az a mentés és kártérítés költségeinek megtérítésén túl még büntetésre is számíthat. Romániában a hólánc nem kötelező, ennek ellenére lehetnek olyan útszakaszok, ahol előírhatják a használatát.

Szerbia

November elsejétől április elsejéig, ha az időjárási viszonyok ezt indokolják, kötelező a téli gumi vagy a hólánc használata. A hólánc kötelező téli tartozék.

Szlovákia

Dátumtól függetlenül, ha az utat összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, akkor személyautóknál az összes keréken legalább 4 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező. A téli vagy megfelelő négy évszakos gumi hiányában 60 eurós büntetésre kell számítani. A hólánc használata nem megengedett Szlovákiában.

Szlovénia

November közepétől március közepéig legalább egy tengelyen kötelező a szlovén utakon a téli gumi használata. 5 centiméternél nagyobb hó esetén a hólánc is kötelező, ennek meglétét már a határátlépésnél ellenőrizhetik. Az országba utazó autósoknak rendelkezniük kell hólánccal, aminek használatát táblák szabályozzák.

Ukrajna

Novembertől áprilisig az autó minden kerekére kötelező a téli gumiabroncs.

Kiváltható mással a hólánc?

A piacon ezernyi alternatív megoldás létezik a nehézkesen felrakható hólánc kiváltására. Azonban hiába felelnek meg ezek is a célnak, ha a rendőrnek rossz napja van és ragaszkodik a szabályok betű szerinti betartásához, akkor csak a hagyományos hólánccal úszható meg a büntetés.

Bár nem szomszédos ország, azért még megemlítjük, hogy Németországban nincs betartandó előírás, viszont aki havas-jeges úton nyári gumival autózik, az 40 eurós, aki nyári gumival elakadva a forgalmat is akadályozza, az 80 eurós büntetésre számíthat. A hólánc itt is kötelező téli kiegészítő.

Téli üzemanyag

De télen nemcsak a hótól, jégtől kell tartania az autósnak, hanem a hidegtől is. Persze a hidegtől megvéd az autó, feltéve, ha a nagy fagyban elindul a motor. Az akkumulátor állapota mellett a tankolt üzemanyag minősége is fontos a biztos hidegindításhoz. Nagy hidegben ugyanis a mezei gázolajban apró paraffinkiválások keletkeznek. Ez normális jelenség, de a kényesebb dízel rendszerek, szűrők eltömődhetnek tőlük. Szerencsére van ellenük megoldás, különféle bonyolult adalékokkal a zavarosodási, illetve dermedési pont jóval alacsonyabbra tolható el. A téli időszak beköszöntekor a Shell átáll a hideget jobban tűrő, speciális adalékkal – folyásjavító illetve paraffin diszpergátor adalék – módosított hidegtűrő, téli üzemanyagra. Ezzel nem lesz gond a hidegindítás.

Magyarországon az alábbi táblázat szerint kell a gyártás folyamán beállítani a gázolaj hidegszűrhetési határhőmérsékletét:

Idő Hidegenszűrhetési határérték Típus május 1-től szeptember 30-ig 5 C° nyár október 1-től november 15-ig -10 C° átmeneti november 16-tól február 28-ig -20 C° téli március 1-től április 30-ig -10 C° átmeneti

Ausztriában, ahol a hegyvidéken sokkal durvább hidegek lehetnek, mint máshol, a Shell kutakon kapható extra téli dízel üzemanyag, amely a törvényben előírt -20 C°helyett -35 C°-ig biztosan nem fagy meg. Egy nemrég végzett, téli üzemanyagokat vizsgáló kutatásból kiderül, hogy az európai kutakon kapható gázolajok közül a legfagyállóbbak a norvég, finn, svéd gázolajok a maguk – 45, – 38, – 35 fokos dermedéspontjával, a leggyengébbek pedig a jellemzően az olyan délebbre fekvő országoké, mint például Portugália (-14 C°), Görögország (-18 C°).

A hólánc, téli gumi, megbízható üzemanyag mellett azonban van még számos olyan dolog, amit érdemes az autóban tartani, különösen, ha hosszabb útra készülünk. A fényvisszaverő mellény sok országban kötelező, de ne csak emiatt legyen az autóban belőle minimum kettő, de lehetőség szerint inkább annyi, ahány személyes az autó. Sok helyet nem foglal, de hasznos holmi. Szintén kis helyen elfér, de nagy szolgálatot tehet a jégkaparó, a vontatókötél, hidegebb reggeleken pedig egy masszív bikakábel lehet a továbbjutás záloga.

A hólapát, meleg pokróc, fejlámpa simán eláll az autóban, akik biztosra akarnak menni, azok még betehetnek némi tartós, nagy tápértékű élelmiszert is a csomagtartóba, kekszet, csokid, diót. Szorult helyzetben a szomjúságra is kell gondolni, de a csomagtartóban lévő víz jó eséllyel hamar kőkeménnyé fagy. A szénsavas ásványvíz valamivel jobban bírja a hideget, mint a csapvíz, és a cukros üdítők fagypontja is jóval alacsonyabb, aki szereti, inkább ezt tárazzon be.

Olyan esetben, amikor nagyobb mennyiségű hó várható, vagy szeles az idő és hófúvásra is lehet számítani, mindenképpen teli tankkal induljunk útnak. Így ha elakadunk, a járó motorú autóban melegen maradhatnak az utasok, óránként átlagosan 0,9 – 1,3 liter üzemanyag-fogyasztással lehet ilyen helyzetben számolni.