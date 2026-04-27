Több újságíróval is jelen volt a Vezess a Pekingi Autószalonon, ahol az európai márkák közül a BMW volt az egyik legaktívabb. Túl azon, hogy itt tartották a frissített 7-es sorozat világpremierjét, valamint az iX3 és az i3 hosszabb tengelytávú kivitelének bemutatóját, egy különleges koncepciót is bemutattak, főszerepben egy Debrecenben készült, rövid tengelytávú iX3-mal.

A BMW iX3 Flow Edition lényegében egy felületként szolgált, hogy bemutassák rajta, hol tartanak a bajorok az E-Ink technológia alkalmazásában. A témában már olvashattatok a Vezessen, pár éve élőben is láttuk működés közben a rendszert. A fejlesztés azóta nem állt meg: akkoriban még nagy területen, külső elemekre nem alkalmazták a technológiát, Pekingben azonban már egy egész motorháztetővel demonstrálták, hogy a színváltós megoldás készen áll a sorozatgyártásra.

A képre kattintva galéria nyílik!

5 fotó

A bemutatott rendszer a sanghaji városkép pixelesített változatát ábrázolja, játszadozva az elektromos töltéssel, melyet a felületek kapnak. Látszik az előrelépés, hiszen egészen komplex mintákat is képesek már megjeleníteni ezzel, viszont a korábban belengetett színváltós megoldás még nem valósult meg itt sem.

Több konkrétumot ennek kapcsán egyébként nem közölt a BMW, könnyen lehet, hogy más autós eseményeken más mintázatokkal szerelt iX3-akkal demonstrálják a technológiát.

Nézd meg videón, hogyan működik a megoldás: