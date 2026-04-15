Négy éve van piacon az EQS, a Mercedes-Benz tisztán elektromos zászlóshajója. Miután 2024-ben egyszer már átdolgozták, most ismét eljött egy modellfrissítés ideje, ezúttal pedig radikális változásokra szánta rá magát az autógyártó: bár elvileg csak a komponensek 25 százalékát dolgozták át vagy cserélték le, ezek pont a legfontosabbak, így gyakorlatilag új autót kaptunk, még ha a test a régi is.

Elsőként is vadonatúj a teljes elektromos rendszer: 800V-os technológiát vezettek be, ami akár 350 kW-os töltést tesz lehetővé, amivel 10 perc alatt 320 kilométerre elegendő energiát tud magához venni az autó.

Maga az akkumulátor is nagyobb: a korábbi 118 helyett 122 kWh kapacitású, köszönhetően a módosított összetételű anódoknak és egyéb változtatásoknak. Környezetvédelmi szempontból fontos fejlesztés, hogy tovább csökkentették a kobalt felhasználási arányát. Az akkucsomag beépítési mérete nem változott.

A rendszer támogatja a 400V-os töltést is, fele akkora maximális teljesítménnyel. A regeneratív fékrendszer teljesítményét harmadával növelték a mérnökök: a 385 kW-os visszatöltés is szerepet játszik abban, hogy az EQS 450+ hatótávolsága mostantól 13 százalékkal nagyobb, mint eredetileg. Ez akár 926 kilométert jelent vegyes üzemben (WLTP szabvány szerint.)

A villanymotorok kisebbek, de jobb a hatásfokuk, és tartósabbak. Az összkerékhajtású változatok első villanymotorja alapvetően csak rásegítőként kap szerepet, használaton kívül villámgyorsan lekapcsolja azt a hajtásból a vezérlés, így nem növeli a rendszer belső ellenállását.

A hátsó kerekek kétfokozatú áttételen keresztül kapják a hajtóerőt, így az autó dinamikusan gyorsít, de nagy sebességnél takarékosabban tud haladni.

A hátsókerék-hajtású variáns a korábbinál több mint kétszer nehezebb, akár 1,6 tonnás utánfutót vontathat, az összkerekes kivitel 1,7 tonnát bír.

Alapvetően dolgozták át a kormányművet is: a német autóiparban elsőként steer-by-wire, azaz elektronikus kormányzást valósított meg a Mercedes-Benz. Ez a bevezetéskor még nem lesz elérhető, de néhány hónappal később igen.

A megoldás megszünteti a fizikai kapcsolatot a kormányzott kerekek és a kormánykerék között, azaz az út apró rezgései nem jutnak át a sofőr kezére. A teljesen digitális működtetés révén a kormánykerék formáját is módosíthatták, ami könnyebbé teszi a be- és kiszállást.

A steer-by-wire rendszert minden kivitelnél hátsókerék-kormányzás egészíti ki, amely akár 10°-kal fordítja el a hátsó kerekeket.

A teljes üzembiztonság érdekében redundáns rendszert építettek ki, azaz gyakorlatilag két párhuzamos hálózaton keresztül futnak a jelek. Amennyiben teljes műszaki hiba következne be, a hátsó kerék kormányzásával, valamint a kerekek szelektív fékezésével biztonságosan az út szélére manőverezhető a jármű.

Ha az ügyfél nem érzi magában a késztetést, hogy űrhajó-technológiát használjon, a megoldás elérhetőségét követően is dönthet úgy, hogy inkább a hagyományos elektromechanikus kormányművel rendeli meg az EQS-t.

Az EQS fényszóróját is lecserélték: mostantól alapfelszerelés a digitális világítás, ami a korábbinál 40 százalékkal nagyobb területet világít be, akár fele annyi energia felhasználásával. A maximális távolság, amire eljut a reflektor fénye, 600 méter.

A légrugózás adaptív lengéscsillapítása más Mercedesekkel hálózatba kapcsolva, a felhőn keresztül előre értesül a fekvőrendőrökről és egyéb objektumokról, így az autó még azelőtt tudja módosítani a beállításokat, hogy odaérne az akadályhoz.

A vezetőtámogató funkciókat akár 27 szenzor (10 kamera, 5 radar, 12 ultrahangos érzékelő) jelei alapján vezérli egy nagy teljesítményű, mesterséges intelligenciát alkalmazó számítógép. A parkolástámogató rendszer hatékonyabban talál rá a szabad helyekre, képes ferdén is beállni, és a korábbi 3 helyett 5 km/óra sebességgel tud manőverezni.

A Mercedes-Benz operációs rendszerét a legújabb verzióra cserélték, a frissítések vezeték nélkül letöltött csomagokban érkeznek, az OS működését integrált mesterséges intelligencia segíti: a fedélzeti asszisztens például összetett társalgásra is képes. Az ember és gép közötti kapcsolatot különféle avatarok teszik személyesebbé, ha szeretnénk.

Fent azt írtuk, az EQS egy vadonatúj autó a régi testében, de ez így nem teljesen igaz: módosultak a fényforrások, a nappali világítás megkapta a márkánál manapság szokásos csillagmintázatú LED-eket, a hűtőrács pedig háttérvilágítást kap, legalábbis az AMG Line kivitel esetében.

Az utaskomfort terén is tud újat mutatni az EQS, a fűthető első biztonsági övek akár 44°C-ig melegíthetők, hideg időben gyorsabban biztosítanak kényelmes klímát, mint amire a fűtési rendszer képes lenne, ráadásul kevesebb energia felhasználásával.

A második üléssoron két, egyenként 13,1 colos kijelző szolgál az utasok szórakoztatásra, a fedélzeti rendszer vezérlésére kiemelhető, vezeték nélküli kontroller szolgál. Hátul alapáras a motoros ülésállítás és az ülésfűtés.

A szellőzést HEPA szűrővel szerelik fel, amely a levegőben szálló porrészecskék 99,65 százalékát felfogja. A belső keringetés aktív szénszűrőn vezeti keresztül a levegőt.

Ami nem változott, az a 0,20-as közegellenállási együttható, így a Mercedes-Benz EQS továbbra is a világ egyik legáramvonalasabb autója. A tervezők azért nem hagyták érintetlenül a részleteket, módosították például a külső tükrök formáját.

Fontos fejlesztés az akkumulátor V2X funkciója: az autó képes ellátni árammal egy háztartást, vagy akár a hálózatba is vissza tud táplálni.