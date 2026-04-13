Teljes ID-sorozatát frissíti a Volkswagen, a következő napokban fontos modellújságokról hull majd le a lepel.

A két és fél évvel ezelőtt egyszer már átdolgozott ID.4 és ID.5 modellcsaládok kimaradnak a nagy újjászületésből, de azért ezeknél is fontos változtatásokat eszközölt a VW.

Kiviteltől függően új akkumulátorokat kap a két széria. Ha csak a nettó kapacitást nézzük, nem egyértelmű az előrelépés, de a hatótávolság sehol nem csökken, a legtöbb típusnál kisebb-nagyobb mértékben nő. Az alapmodelleknél a leglátványosabb a fejlődés, a nagyobb akkuhoz új, erősebb és takarékosabb villanymotort (170 helyett 190 LE) társítanak, és még a hatótávolság is emelkedik.

A Volkswagen eredetileg nem engedélyezte az egypedálos vezetést az ID sorozatokban, ez most változik: beállítástól függően akár álló helyzetig lassítanak az autók, ha elvesszük a gázt.

Szintén újdonság a kétirányú töltés, azaz az akkumulátor nem csak felveszi kívülről a töltést, hanem kifelé le is tudja adni azt. A V2L funkció révén elektromos és elektronikus eszközöket tölthetünk, illetve üzemeltethetünk az ID.4 és az ID.5 akkumulátoráról, akár 3,6 kW összteljesítménnyel.

Kevésbé látványos, de annál kézzel foghatóbb változás, hogy a kormánykerékre visszakerültek a fizikai kapcsolók. Bővült a vezetőtámogató funkciók tudása, a vezeték nélküli telefontöltő nagyobb teljesítménnyel üzemel, az opciós hőszivattyú jobb hatásfokon üzemel, az ID.4 Pro 4MOTION változat pedig 1,2 helyett 1,8 tonnát tud vontatni.

Piactól függően gazdagabb lehet a belépő szint felszereltsége, motoros csomagtérajtó, 230V-os fedélzeti konnektor jelenik meg az alap- és szériafelszereltségi listán.

Új az infotainment rendszer is, amely utólag letölthető és aktiválható szolgáltatásokat kínál. Szintén frissen válik elérhető a digitális kulcs, azaz a lehetőség, hogy a felhasználó okostelefonját használja az autó nyitására, zárására és indítására.