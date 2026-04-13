Felújítási munkálatok miatt lezárják az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a Miskolc-kelet, Felsőzsolca-csomópont lehajtóágait április 14-25. között, valamint május 6-19. között – közölte Miskolc polgármesteri hivatala.

Április 14. és május 6. között a csomópont felhajtóágát is érinti a korlátozás. A lezárás ideje alatt Kassa felé a 3-as főúton, Szikszó felé haladva az M30-Szikszó összekötőúton lehet közlekedni, ezen az útvonalon érhető el az M30-as sztráda az országhatár felé. Szintén a 3-as főúton Szikszó irányában haladva az M30-Szikszó összekötőúton érhető el az autópálya Miskolc felé.

A május 6-19. közötti lezárás ideje alatt az M30-as országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-dél felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-észak felé közlekedni.

Az április 14-25. között tartó korlátozás idején az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-észak felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút “turbó” körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-dél felé közlekedni.

A zárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és más külső körülményektől függően módosulhatnak.