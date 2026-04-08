Az aktív zajszűrés (ANC) hatalmas jelentőségű fejlesztés, az pedig, hogy ma már megfizethető fejhallgatók is elérhetők ezzel a technológiával, a társadalom széles rétegei számára teszi lehetővé, hogy a külvilág zaját kizárva hallgassanak zenét.

Ez persze csak otthon, irodában vagy tömegközlekedési eszközön biztonságos, de a józan ész kevés ahhoz, hogy megállítsa az embereket: sokan közlekednek úgy gyalog a városban, hogy semmit nem hallanak a forgalomból – beleértve például a közeledő biciklisták csengetését.

Mivel a Škoda több szállal is kötődik a kerékpározáshoz – százharminc éve drótszamarakkal indult az egész vállalkozás, a modern korban pedig 2004 óta támogatják a Tour de France versenyt –, személyes küldetésének tekintette, hogy megoldják ezt a problémát.

Fejlesztési és tesztelési helyszínnek Londont választották – egyrészt, mert a brit fővárosban idén várhatóan már több kerékpáros lesz, mint autós, másrészt, mert 2024 és 2025 között 24%-kal (!) nőtt a kerékpárosok és a gyalogosok közötti ütközések száma.

A kutatók elkezdték vizsgálni az ANC fejhallgatók működését, és számos márka termékeit kielemezve arra jutottak, hogy létezik egy szűk frekvencia-tartomány, amelyet pont nem blokkolnak ezek a rendszerek – a zajszűrés, ugye, úgy működik, hogy a fejhallgató vezérlése a környezeti zajok hullámhosszával azonos, de ellentétes fázisú hangokat bocsát ki, így kioltva a nem kívánatos hangokat.

Viszont 750 és 780 Hz között valahogy mindegyik vizsgált fejhallgató teljesítménye visszaesett, a megoldás tehát tálcán kínálta magát: olyan biciklicsengőt kell fejleszteni, ami ezen a meglehetősen mély hullámhosszon cseng. A mély hangokhoz nagy rezgő test kell, ami nem feltétlenül mutat jól egy kerékpáron, de az akusztikai mérnökök végül a lemezvastagsággal variálva megoldották a feladatot.

A mély hangú harang mellé egy másik, magasabb hangfekvésű csengőtestet is beépítettek, ezen kívül úgy dolgozták át az ütőt szerkezetét, hogy szabálytalan ritmusban ismétlődve csapódjon neki a csengőknek. A tesztek igazolták, hogy ezzel a bonyolult hangzással „összezavarják” az ANC vezérlő szoftverét, amely így csak késlekedve tudja csillapítani a hangot – addigra azonban már meghallja azt a gyalogos.

Hogy ez tényleg így van, azt szimulációkban igazolták: a tesztalanyok 22 méterrel nagyobb távolságról hallották meg a Škoda csengőjét, mint egy random szokásos csengőt, ami akár 5 másodperccel több időt adhat nekik, hogy reagáljanak a közeledő biciklistára.

A végső teszteket éles körülmények között végezték el: egy londoni kiszállító cég biciklis futárainak adták oda kipróbálásra a csengőt, és itt is fényesen bizonyított a Škoda DuoBell.

Azt sajnos nem tudjuk, hogy gyártásba kerül-e a különleges csengő, az viszont bizonyos, hogy a Škoda nyilvánosságra hozta a kutatás teljes anyagát, így lehetővé téve, hogy azt felhasználva akár a világ összes csengőgyártója ilyen, biztonságosabb tartozékokat állítson elő.