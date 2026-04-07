Az amerikai–iráni válság következményei jóval túlmutatnak a benzinkutak ártábláin. Bár elsőre az olaj drágulása tűnik a leglátványosabb következménynek, a valódi kockázat mélyebben húzódik, ugyanis a globális autóipar egyik legérzékenyebb pontját, az ellátási láncokat kezdte ki a helyzet. A Hormuzi-szoros körüli feszültség nemcsak geopolitikai ügy, hanem egy szűk keresztmetszet, amelyen a világ olaj- és LNG-kereskedelmének mintegy ötöde halad át. Ha itt tartós zavar alakul ki, annak hatása dominószerűen söpör végig a rendszeren. Az Auto Motor und Sport beszámolója alapján a Berylls autóipari tanácsadó úgy látja, hogy nyolc héten belül az elektromos gépkocsik gyártása is leállhat.

A probléma összetett, és egyszerre több fronton jelentkezik. Az energiaárak emelkedése közvetlenül drágítja a gyártást, különösen az olyan energiaigényes ágazatokban, mint az acél- és járműipar. Ezzel párhuzamosan a szállítási útvonalak átszervezése, a kerülőutak és a megnövekedett kockázatok felborítják a precízen időzített „just-in-time” rendszereket. Ez már önmagában is késéseket és költségnövekedést okoz, de a krízist tovább súlyosbítja egy kevésbé látványos tényező – a vegyipari alapanyagok szűkössége.

A műanyagok, gyanták és más petrolkémiai anyagok ára és elérhetősége kulcskérdéssé válik, különösen az elektromos autók esetében. Itt jön képbe egy alulértékelt, mégis kritikus nyersanyag – a kén. A tengeri áruszállítás jelentős része a Perzsa-öblön halad át, így egy tartós blokád az akkumulátorgyártást is gyorsan térdre kényszerítheti. A kén ugyanis kulcsszerepet játszik a kénsav előállításában, amely nélkülözhetetlen az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok finomításában. Ez különösen az elektromos járművek esetében kritikus, mivel gyártásuk jóval nagyobb mértékben támaszkodik a vegyipari folyamatokra, miközben az alumíniumhoz hasonló, energiaigényes alapanyagok drágulása tovább növeli a költségeket.

A globálisan összekapcsolt beszállítói hálózatok stabil működéséhez kiszámítható menetidők és folyamatos alapanyag-ellátás kell. Ha ezek egyszerre borulnak, az egész szektor meginog. Nem először látunk ilyet. A Covid-járvány után kialakult chiphiány már megmutatta, hogy milyen gyorsan képes térdre kényszeríteni a szektort egyetlen kritikus komponens hiánya. Gyártósorok álltak le hónapokra, a várólisták megnyúltak, az autóárak pedig kilőttek.

A mostani válság több szempontból még veszélyesebb, mert nem egyetlen szűk keresztmetszetről van szó, hanem logisztikai és vegyipari problémák egyszerre jelentkeznek. Aki kizárólag az olajárakra figyel, az félreérti a lényeget. A BBC elemzése szerint a konfliktus hatásai messze túlmutatnak a térségen, és a mindennapi kiadásoktól az energiaárakig számos területen érezhetők lehetnek. Az iráni válság valójában egy stresszhelyzet az egész globális rendszer számára, ahol most dől el, hogy mennyire volt illúzió a zökkenőmentes ellátási lánc, amire az elmúlt évtizedekben mindenki épített.

A cikk szerzője Szabó Máté