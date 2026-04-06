Lezárások várhatók a fővárosban április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt. Ebben az időszakban a főváros számos pontján – többek között a repülőtér környékén, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a Budai Várban, illetve a belváros különböző részein – több alkalommal kell lezárásokra, forgalomkorlátozásra számítani.

A BKK a belvárosban közlekedőknek az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja. A közúti lezárásokról részletes információk a police.hu weboldalon találhatók, a valós idejű közösségi közlekedési változások pedig folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében április 7-én, kedden várhatóan 10:00 és 11:00 óra, valamint 8-án, szerdán 11:00 és 12:00 óra között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK kéri, hogy akinek a repülőgépe ebben az időszakban indul, lényegesen korábban induljon el otthonról.

A 100E és a 200E autóbuszokat a korlátozások ideje alatt a repülőtér környékén akár 40 percre is megállíthatják, ebben az időszakban sem busszal, sem egyéb járművel nem lehet megközelíteni a repteret.

Forgalomkorlátozások április 7-én, kedden

a délelőtti órákban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető utakat több alkalommal kb. 15-30 perces időszakokra lezárják;

a delegáció útvonalán 10:30-tól az M4-es autóút–M0-ás autóút–M3-as autópálya–Kacsóh Pongrác út–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út útvonalon kb. 30-40 percre szakaszos és időszakos lezárások várhatók;

11:00 és 11:45 között 30-40 perces szakaszos és időszakos lezárások várhatók az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Deák Ferenc tér–József Attila utca–Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Apród utca–Attila út–Palota út–Dísz tér útvonalon.

Délután 14 és 15 óra között szintén lezárásokra kell számítani a Budai Vár–Palota út–Dózsa György tér–Attila út–Szarvas tér–Lánchíd utca–Lánchíd–József Attila utca–Andrássy út–Dózsa György út–Kerepesi út útvonalon, valamint

16 és 17 óra között a Kerepesi út–Dózsa György út–Andrássy út–Lánchíd–Lánchíd utca–Hegyalja út–Jagelló út–Apor Vilmos tér–Stromfeld Aurél út–Orbánhegyi út–Szent Orbán tér–Istenhegyi út–Béla király út–Zugligeti útvonalon.

Forgalomkorlátozások április 8-án, szerdán

9:45 és 10:30 között korlátozásokra kell számítani a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalon, valamint

11:00 és 11:45 között a Villányi út–Budaörsi út–BAH csomópont–Hegyalja út–Lánchíd utca–Clark Ádám tér–Lánchíd–Széchenyi István tér–József Attila utca–Deák Ferenc tér–Andrássy út–Hősök tere–Kós Károly sétány–Kacsóh Pongrác út–M3-as autópálya–M0-ás autóút–M4-es autóúton a reptér felé.

Közösségi közlekedést érintő változások

A 15-50 perces zárások idején a fenti útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve közlekednek. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon.

Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.

Hosszabb idejű korlátozásra kell készülni az alábbi vonalakon és időpontokban:

a Budavári zárások idején április 7-én, kedden várhatóan 8 és 15:30 között:

a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek; a Budavári Sikló április 7-én, kedden nem üzemel.

a Zugligeti úti zárások idején április 7-én, kedden várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig:

a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti. a Ferenciek tere zárásakor április 7-én, kedden várhatóan 15 órától 20 óráig:

a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.

