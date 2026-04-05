Tegnap tréleren vitték el Timothée Chalamet Beverly Hills-i háza elől a színész elektromos szedánját, írja a Daily Mail.

2026 nem a tervek szerint alakult a fiatal színész számára: új filmje kilenc Oscar-jelölésből egyet sem tudott díjra váltani (bár más fesztiválokon és szakmai fórumokon aratott a Marty Supreme), és ha ez nem lett volna elég, lesifotósok kiszúrták, hogy Chalamet háza elől trélerre emelve vitték el a színész méregdrága luxusautóját.

Chalamet tavaly nyáron kötött szponzorációs megállapodást a Lucid nevű amerikai villanyautó-gyártóval: a márka globális nagyköveteként éveken át fogja népszerűsíteni a márka termékeit világszerte.

A népszerű színész mindig is szószólója volt az elektromos közlekedésnek: már az együttműködési szerződést megelőzően a Lucid csúcsmodelljével járt. Most ez (vagy egy ugyanilyen) autó hagyta őt cserben. A kiviteltől függően 70-250 ezer dollárba (23-83 millió Ft) kerülő, közel ötméteres óriást autómentő szállította el, és bár elképzelhető, hogy VIP szolgáltatásról van szó, és csupán normál karbantartásra szállították el az autót, nagyobb az esélye annak, hogy üzemhiba miatt vált mozgásképtelenné.

A Lucid Air csúcsváltozata egy 1251 lóerős fenevad, amely nagyjából 2 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, és egy feltöltéssel akár 800 kilométernél is nagyobb távolságot képes megtenni.