A rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén, írja az MTI .

A szerbiai bűnügyi rendőrség a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatja át a magyar-szerb határtól 15, a szerb-román határtól 25 kilométerre fekvő területet. A lakosságra, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire veszélyt jelentő, tiltott anyagokat keresnek.

Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik, a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják. A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.

Az akció pontos kiterjedése nem ismert, az arra közlekedők válasszanak elkerülő útvonalat.