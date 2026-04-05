Fényes jövőt vázolt fel a Dacia számára a Renault-csoport, a márka számos új modellel, köztük egy családi kombival erősít a következő években.

Ami azonban jó a cégnek és az ügyfeleknek, nem feltétlenül előnyös a Dacia eredeti, hazai üzemének: a Striker nevű kombit nem a romániai Mioveniben fogják összeszerelni, hanem a cégcsoport törökországi létesítményében, Bursában, ahol jelenleg többek között a Renault Clio és a Dacia Duster is készül.

Szintén külföldön: Szlovéniában fogják gyártani a Dacia új, városi villanyautóját. A Novo Mesto-i gyárban 1997 óta készülnek a Renault Clio különböző generációi, a Twingo 2007-ben jelent meg az üzem palettáján, a legújabb hír pedig, hogy itt fogják gyártani a Renault Twingo E-Tech Electric modellt is. A kapacitás kihasználása tehát indokolja, hogy a Dacia kis villanyautója is itt készüljön, ez azonban aligha jelent vigaszt a mioveni üzem dolgozói számára.

A gyári dolgozókat képviselő szakszervezet, az SAD tájékoztatása szerint ezek a stratégiai fejlemények közvetlenül veszélyeztetnek mintegy 1200 munkahelyet, azaz a tízezer dolgozóból minden nyolcadik az utcára kerülhet. Ennél is súlyosabb következményekkel számol azonban a szakszervezet, hiszen a régió egyik legnagyobb ipari szereplőjeként a Dacia több tízezer további munkahelyet tart fenn a beszállítói láncban; a leépítés alapvetően fogja érinteni nem csak a térség gazdaságát, hanem az egész országét is, hiszen Mioveni 90 százalékban exportra termel.