Középtávon erőteljesen bővíteni szeretné alsó-középkategóriás portfólióját a Dacia: jelenleg minden ötödik eladott Dacia sorolható a C-szegmensbe, ezt pár éven belül a forgalom 33%-ra kívánja növeli a márka. Ennek érdekében megduplázza modellkínálatát: a jelenleg magányos Bigster C-SUV mellé már idén nyáron érkezik egy kompakt kombi – ezt előlegezi meg a most bemutatott Striker tanulmány.

7 fotó

A Dacia régóta jelen van a kombipiacon: a Logan első és második generációja után a Jogger vette át a stafétát. Ezek kívül-belül impozáns méretű autók voltak, de műszaki alapjukat egy nyújtott kisautó-padlólemez adta, így nem számítottak teljes értékű kompakt modellnek.

A most bemutatott Striker ezt a hiányosságot igyekszik orvosolni. A Dacia egyelőre nem ad meg műszaki paramétereket, az egyetlen publikus adat a 4,62 méteres hosszúság, ami papíron csak hét centivel helyezi a Jogger (4,55 m) fölé, de a Bigstertől megörökölt padlólemez ennél jóval nagyobb előrelépést ígér a helykínálat és a menetkomfort terén.

Ahogy a Bigster, a Striker is többféle hajtáslánccal lesz elérhető: készül belőle hibrid, 4×4-es lágy hibrid, valamint LPG üzemű belső égésű motoros kivitel. Az árát vélhetően a Bigster alatt próbálja majd tartani a Dacia.



