Új óracsoport jár a hibridhez, közepén 7,0” képátlójú kijelzővel. A műszeregység mutatja a hajtásrendszer működését, az energiaáramlást és folyamatosan látni a hibrid akkumulátor töltöttségét. Az elektromos üzemet EV felirat jelzi vissza. Új a kartámasz és az elektromos rögzítőfék is a hagyományos kézifékkar helyett.

Tolatni és előrefelé indulni is csak a hajtó villanymotorral lehetséges, 15 km/órás sebességtől léphet be a benzines. A hajtásrendszer működhet soros hibridként, ekkor a benzinmotor csak az indítómotor-generátort hajtja, amely generátor üzemben áramot termel a hajtó villanymotornak. Ha mélyebbre nyomod a gázt, akkor a benzinmotor közvetlenül is beszáll a kerekek hajtásába.

Bár önmagában mindkét hajtómotor gyenge volna, a benzines-elektromos tandemmel teljesen elfogadható a gyorsulás és előzéskor a gázadást követően hamar erőre kap a hajtásrendszer. Ülésszámtól függően 8,7-8,8 mp telik el 80-ról 120-ra gyorsítva.

A hajtáslánc nem hozza az 1997 óta tökéletesített Toyota-hibridek kifinomultságát, de egész lágyan működik, diszkrét átmenetekkel lép ki és be a benzines motor. A Dacia Jogger nyugodt, harmonikus autó a márka első hibridhajtásával.

Szelíd jobb lábbal nem nehéz kitartani az elektromos suhanást. A gyár szerint a városi utak 80 százalékában inaktív a benzines motor, de ez itt sem azt jelenti, hogy egy kilométerből 800 métert elektorosan tenne meg a teljes hibrid Jogger. A szám az utazási időre vonatkozik, mint a hibridjeiről hasonló adatot közlő Toyotánál, tehát benne vannak a stop-start fázisok a benzines leállításával.

Korábbi tesztjeinken ez a hajtáslánc nem bizonyult különösebben takarékosnak, a hibrid Clióban 6,2 literes városi átlagot mértünk. A Joggerben ígéretesebb számokat írt ki a fedélzeti számítógép. Nyugodt országúti vezetéssel 4,7 liter/100 km-es átlagot számolt.