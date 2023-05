Jobb lehet egy Suzuki egy Toyotánál?

Belül sem érzékelhetnek jelentős fejlődést a típust jól ismerők Suzuki Swace tesztautónkban. Más az üléskárpit anyagának mintája, a műszerfal feletti, 8,0” képátlójú központi érintőkijelzőn egy tekerőgomb maradt csak meg a kettőből a hangerőnek és a ki-bekapcsolásnak.

Eltér az eddigitől a 7,0 hüvelykes digitális óracsoport grafikája is. Erre a felületre a menüből elhelyezhetjük a fordulatszámmérőt is, a megjelenítés stílusa háromféle lehet. A Toyota nem adja át a Suzukinak a gazdagabban felszerelt Corollák 10,1 collos középső képernyőjét és 12,3” képátlójú óracsoportját, de nekünk egyik sem hiányzott a tesztautóval töltött egy hét alatt.

Összesen négy USB-C-csatlakozó lehetne az autóban, sajnos a GL+ felszereltségi szinten nem járnak a hátsó töltőaljzatok és hiányzik a Qi-szabvány szerinti vezeték nélküli telefontöltés is, ami a gazdagabban felszerelt a GLX-ben adott.

Van viszont a második üléssorban tágas hely a lábnak és a fejnek is, kapunk továbbá egy kényelmes magasságba hajló kartámaszt a csomagtér felől távnyitással lehajtható üléstámlából.

Nagyon kicsik a hátsó ajtótárolók, az elsők sem nagyok, és sajnos máig kísért az ázsiai autógyártók elkeserítő gyakorlata, a vetetőülés háttámlájáról lehagyott kenguruzseb. Emiatt csak a jobb első ülés erszényébe rámolhat a hátul ülő.

Bal- és jobbkezeseknek is jut mélyedés a csomagtérfedél lehúzásához. A csomagtartó nemcsak méretében kiemelkedő 596-1606 literes térfogatával, de átgondoltságával is a kategória legjobbjai között van. Az oldalfalak kiszedésével a nagy alsó üregbe kényelmesen elhelyezhető a kivett kalaptartó és az első ülések mögé is rögzíthető védőháló, alul teljes méretű pótkeréknek is van hely.