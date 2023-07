Értelmetlenül drágán tankolunk ebbe a Daciába

Belülről óriáskombi, kívülről kompakt kombi a tesztelt Dacia Jogger. Hossza 4547, szélessége 1848, magassága 1674 vagy 1690 mm. Utóbbi méret a tetőantennával együtt értendő.

Kevesebb elágazása volt és kevésbé tejszerű a színe az eddiginek. Több tolla lett a nyílvesszőnek a fényszórókban. Ilyen volt a korábbi hűtőmaszk és az embléma. Most így fest a hűtőmaszk az emblémával. Látványra is robusztus, strapabíró autó. Terheletlenül 200 mm a hasmagassága, nem ér le hepehupás úton. Hossza 4547, szélessége 1848, magassága 1690 mm a tetőantennával. 6,1-6,6 l/100 km között fogyasztott a tesztautó. Egységes a kerékméret, minden Joggeré 205/60 R16. Igényesség a Continental-gumiabroncs. Vannak terepjárós hangulati elemek. Jó a pillangóablak a 3. üléssorban. Volvós a hátsó lámpa, ezt diktálta a térkihasználás. A csavarok oldásával keresztléccé fordítható a tetősínek egy-egy eleme. Eltérő lett a ködlámpafészek is. Ilyen a Dacia új arca, más a nappali menetfény és a hűtőmaszk, az embléma D és C betűt formáz. 4 centit emelkedik a tetőív ezzel a lépcsővel. Sosem marad otthon a tetőtartó. A sárga felület nem forrósodik át annyira, ott érdemes megfogni a pálcát. Fix lapátgeometriájú feltöltője van. Jobbra lent az üzemanyag-szivattyú, onnan futnak a benzincsövek az injektorokhoz. Közvetlen befecskendezéses a 12 szelepes háromhengeres. 110 lóerős. 200 Nm-rel. Csak az Extreme kivitel kap cápauszony-antennát. 6 699 000 Ft az LPG-s Essential alapverzió ára öt üléssel, a benzinesek Expression szinten indulnak 7 449 000 Ft-tól. A tesztelt benzines Extreme hét üléssel 8 089 000 forintos autó. 6 699 000 Ft az LPG-s Essential alapverzió ára öt üléssel, a benzinesek Expression szinten indulnak 7 449 000 Ft-tól. A tesztelt benzines Extreme hét üléssel 8 089 000 forintos autó. 183 km/óra végsebessége. Volvós a hátsó lámpa, ezt diktálta a térkihasználás. 5 üléssel 10,5, héttel 11,2 mp alatt gyorsul 100-ra. 24,2%-ot ugrottak a Dacia eladásai 2023 első felében 2022 első 6 hónapjához képest. Dobfékes hátul, így olcsóbb és könnyebb a hátsó fék. Elég jó felszereltséget ad az Extreme. Változott a típusfelirat is. Jó a fejtér, tágas a lábhely középen. Csak az Extreme kivitelben szériafelszerelés két kisasztal Jó a fejtér, tágas a lábhely középen. Csak az Extreme kivitelben szériafelszerelés kisasztal. Egyszerű, de nem igénytelen a belső tér. Igényes részletként a légrostélyok elzárhatók. Nincs USB-töltőcsatlakozó. Egyetlen akadályérzékelős ablakemelő jut csak. 11,7 m a fordulókör átmérője. Nem kényelmes a vezetőülés, hiányzik az állítható deréktámasz. Megküzd a hőséggel a légkondi. Nagyon jól leolvashatók a műszerek. Pontatlan a kormányzás, nagyon egyszerűen használhatók a kezelőszervek, az egyzónás légkondi automatikus. 8,0" a fenti kijelző képátlója. A minőségérzet elfogadható. Rövidek az alsó fokozatok a jobb gyorsulásért, a jó hosszú hatodikban a Jogger nem zajong autópályán. Csatolt hosszlengőkaros a hátsó futómű. Felárért van pótkerék. 68,1 százalékkal drágább itthon ugyanaz az olaj, mint Olaszországban. LPG-benzines Jogger is kapható, ez a 40 literes tartály az autógáznak. A benzintank mindig 50 literes. 1807 literig bővíthető. Három üléssorral 160 liter marad. Pár mozdulat összecsukni vagy kivenni a könnyű hátsó üléseket. 160-1807 literes a csomagtér. Leghátul is van rakodóhely. Bent maradhatnak az ülések, könnyűek és nem vesznek el sok helyet.

Némi SUV-beütése is van, a Joggert terepjárós részletek próbálják csinosabbnak mutatni. Ilyen az ezüst kartervédő-imitáció elöl, a fekete sárvédőborítás, a robusztus tetősín és a hátsó lökhárítóbetét alul.

Ennek az autónak a használati értékében meghatározó a 2898 mm-es tengelytáv, ami a hasonló technikára épülő Sandero tengelytávjánál 29,4, a hazai piacról sajnos kivezetett Loganénál 24,9 centivel hosszabb. Ez az adottság a formát is uralja oldalnézetből, amit a második tetőoszlop mögött négy centivel felsliccelt tetőív tesz érdekesebbé.

Az új márkaarculattal nemcsak a D és C betűt kombináló embléma és a sokkal markánsabb hátsó típusfelirat változott, de a fényszóró is módosult a menetfény ívével együtt, ami most sokkal hangsúlyosabb. A hűtőmaszk kontúrja nem változott, de a mintája új.

Erősen volvós a hátsó lámpák formája, amire az autó bemutatóján rákérdeztem a külső formatervezőtől. Az volt az őszinte válasza, hogy több megoldást kipróbáltak, de ugyanaz jött ki nekik is optimumként a rakodónyílás szélesítésére, ami a kollégáknak a Volvónál.

Mint más tömeggyártók nagyszériás autóinál, a Daciánál is minden fillér számít, csak itt jobban. Ezért is érdemel említést a hosszabb kábelezést igénylő hátsó tetőantenna, ami a tesztautón nem olcsó botantenna volt, mint a Dustereken, hanem a menőbb cápauszony az Extreme felszereltség részeként.