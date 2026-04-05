Most, húsvét hétvégéjén háromnapos tuningautó-kiállításnak ad otthont Jönköping városa. A Svédország déli részén fekvő város kiállítási területén, Elmiában megrendezett eseményen mintegy 8000, többségében fiatal látogató vesz részt, és többségük jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott már a reggeli óráktól.

Ennek megfelelően már pénteken elkezdődött a rendbontás: hangoskodás, verekedések, rongálások követték egymást. Egy lakókocsit felgyújtottak, az emberek beugráltak idegenek autóiba, mások petárdákat gyújtottak, tűzijátékokat lőttek fel.

A fesztivál első napján tizenöt embert vett őrizetbe a nagy erőkkel kivonuló rendőrség, a buli azonban vasárnapra érte el csúcspontját: ekkor csaknem nyolcvan embert állítottak elő.