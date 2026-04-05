Húsvét vasárnap húsz perc eltéréssel két közúti baleset történt Baranyában, a 6-os főút két szakaszán.

Fél tizenkettőkor Pécsváradon, a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésénél két személyautó ütközött. A két járműben összesen öten utaztak, hozzájuk mentőt kellett hívni. Dél előtt tíz perccel Szentlőrinc külterületén történt hasonló karambol, a 6-os főút 214-es kilométerszelvényénél ütközött két személyautó, a három utast mentők látják el.

Pécsváradon a pécsi, Szentlőrincen a szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Pécsváradról forgalmi akadályt jelentett a katasztrófavédelmi igazgatóság, Szentlőrincen félpályán halad a forgalom.