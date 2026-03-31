Tavaly év végén 56 ezer forint volt az átlagos kgfb-díj országosan, ami 0,9 százalékos csökkenés a harmadik negyedévhez viszonyítva – áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményében.

A Budapesten kívüli autósok átlagosan 52 ezer forintot, a fővárosiak 81 ezer forintot fizettek a tavalyi utolsó negyedévben, ami 0,3, illetve 1,8 százalékos mérséklődés 2024 utolsó negyedévével összevetve.

A közlemény szerint a biztosítók kárráfordítása éves szinten 8,4 százalékkal, az előző negyedévhez képest 2,7 százalékkal nőtt, így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami javuló ár-érték arányt jelez.

Az MNB korrigált indexe – amely az adó- és kárráfordítási hatásoktól megtisztított átlagos díjakat mutatja, így a tényleges díjváltozásokat jelzi – 118 százalékra csökkent, ami a tavalyi évhez képest 9,4 százalékos ár-érték arány javulás.