Most sajnálhatják igazán az ínyencek, hogy az Infiniti 2020 után kivonult Nyugat-Európából, mert így macerásabb lesz hozzájutniuk ahhoz az autóhoz, amelyet arannyal festettek le.

Ha felvontad a szemöldököd, igazad van: nyilvánvalóan pontatlan a megfogalmazás. Az viszont igaz, hogy az idén nyártól forgalomba kerülő QX65 terepkupé egyik speciális karosszériaszínéhez arannyal bevont, mikroszkopikus méretű üvegszemcséket kevernek a festékbe, pontosabban a három rétegű fényezés középső, áttetsző rétegébe – alá megy a piros alapréteg, fölé pedig a lakkozás.

A színt kifejezetten az új modellhez komponálták, a rá eső fény szögétől függően a bordótól az aranyszínig változik a tónusa, és alkotói szerint a napfelkelték színorgiáját hivatott visszaadni.

Mivel az arany ebben a formájában sem olcsó, a gyártásnál különös gonddal kell eljárni, az Infiniti észak-amerikai üzemében pl. mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy tökéletesen egyenletes-e a fényezés.

Egy autóra kb. 7,6 liternyi kerül a speciális festékanyagból, ami elsőre érdekesnek hangzik, de mivel sem viszonyítása alapunk nincs hozzá, sem az aranyszemcsék aránya nem ismert, ez is csak egy céltalan marketing-információ, de ha már leírtuk, te meg elolvastad, itt hagyjuk.

Nem ez egyébként az első eset, hogy a cégcsoportnál arannyal feljavított festéket alkalmaznak: 2015-ben a Nissan GT-R palettáján jelent meg egy szintén aranyszemcséket tartalmazó piros szín, a Regal Red – a párhuzam magától értetődő, ha tudjuk, hogy az Infiniti sportmodellként szeretné pozicionálni a 268 lóerős erőforrással szerelt, összkerékhajtású SUV-ot.