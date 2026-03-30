Nem teljesíti a hamarosan hatályba lépő Euro 7-es károsanyag-kibocsátási norma előírásait, így alig több mint egy év múlva befejezi pályafutását az Audi ikonikus öthengeres sportmotorja.

Idén volt ötven éve, hogy az Audi először alkalmazta ezt a formátumot, a soros öthengeres motor kulcsszerepet játszott abban, hogy a márka a prémium szegmens hiteles szereplőjévé tudott válni. Később az Audi Quattro orrában a ralisport meghatározó konstrukciójává emelkedett.

Jelenleg az Audi RS3 sportmodell az egyetlen, amely ennek a motorcsaládnak a legújabb evolúcióját alkalmazza – illetve mégsem, mert egy limitált széria erejéig a Cupra Formentorba is beépítik a spanyol sportmárka kínálatából korábban törölt blokkot.

A Cupránál 390, az Audinál 400 lóerős csúcsteljesítményre képes a 2,5 literes turbómotor.

Az erőforrás kényszerű kivezetéséről az Audi egy szóvivője tájékoztatta az Automotive News Europe híroldalt. A kerek évforduló miatt különösen érzékenyen érinti a rajongókat a hír. Ugyanakkor, bár az Audi történetének egy fontos fejezete zárul le ezzel, a változás gazdaságilag kevéssé fogja érinteni a győri Audi-üzemet.

A cég tavaly 1 585 290 erőforrást (belső égésű és elektromos motort) épített, ebből 15 272 darab, azaz a termelés nem egészen 1%-a volt az öthengeres – más kérdés, hogy nem lehet mindent számszerűsíteni, már csak azért sem, mert a 2,5 literes sportmotor gyártása teljes egészében kézi munkával, tapasztalt szakemberek részvételével zajlott.

Az öthengeres motort elméletben meg lehetett volna menteni, ám az újratervezés jelentős költségei valószínűleg nem térültek volna meg, ezért döntött az erőforrás nyugdíjazása mellett az Audi.

Úgy tudni egyébként, hogy a motor csak Európából tűnik el: más piacokon, így Észak-Amerikában továbbra is elérhető marad – hogy hol fogják gyártani, egyelőre nem világos.