Míg a 2010-es években az európai gyártók egyik legfontosabb piacává vált Kína, addig a koronavírus-járvány óta ennek inkább látványos leépülését láthatjuk. Ilyen a Škoda története is, az országban 2007-ben kezdett autót gyártani a SAIC Volkswagen-csoport tagjaival (Audi, Volkswagen, Škoda) közös gyárakban, a 2010-es évek második felére pedig komoly sikereket könyvelhettt el cseh márka, 2018-ban már 341 ezer autót értékesített Kínában.

Az elmúlt években viszont folyamatos visszaesés jellemzi az eladásokat a konszern márkájáinál a távol-keleti óriás piacán: 2025-ben a Škoda csak 15 ezer autót tudott eladni Kínában.

Ez a csökkenés a legtöbb európai autógyártót érinti, a kínai vásárlók ugyanis egyre inkább a hazai márkák felé fordulnak, mivel ez társadalmi elvárássá vált az országban. Jól látszik, hogy a Volkswagen-csoport új stratégiákkal próbálkozik különböző márkáinál: az Audi esetében 2024-ben létrehozták az négy karika helyett négy nagy betűvel jelölt AUDI-t, amely kifejezetten erre a piacra készít helyi fejlesztésű és gyártású belpiacos modelleket – ebben az esetben a nagyobb elköteleződéssel próbálkoznak a helyi piac felé nyitni. A Škoda viszont más irányba indul: a márka idén kivonul a kínai piacról.

Helyette Indiában próbálkoznak, ahol részben már sikerült is pótolni a kieséseket, hiszen a 2024-es 36 000 darabos eladást majdnem megduplázva 2025-ben már 70 200 autót értékesítettek a világ legnépesebb országában.

Így a kínai visszaesés ellenére is több autót tudott eladni a márka tavaly. 2025-ben világszerte összesen 1 043 900 gépjárművet adott el a Škoda, ezzel 12,7 százalékkal túlszárnyalták 2024-es eredményüket, illetve 2020 óta ez volt a cseh vállalat legjobb éve értékesítés szempontjából. Az eladások zömét, 836 ezer darabot Európában teljesítették. Magyarországon 11 373 eladott autóval a személyautó-értékesítés harmadik helyén végzett a márka. Értékesítésük legnagyobb részét az Octavia flottasikere adja.

Döntésével a Škoda jobban fókuszálhat egy olyan piacra, ami részben egyébként is pótolni tudja a gyengélkedő kínai eladásokat, ráadásul gyárral is rendelkeznek az országban, így logisztikailag sem jelenthet nagy kihívást a döntés. A Škoda indiai története még az első generációs Octaviával kezdődött, amelyet bérelt létesítményekben szereltek össze. Később számos Európában is ismert modell is megjelent ott, mint a Fabia, a Rapid, a Superb és a Kodiaq. Mostanra pedig már kifejezetten az India számára fejlesztett modellek – a Kushaq, a Slavia és legutóbb a Kylaq – gyártása is elindult.

A cikk szerzője Takács Hunor