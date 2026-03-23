A kínai autóipar virágzását még a laikusabbak is érzékelhetik: rengeteg új márka jelent meg Magyarországon is, ezen márkák többsége pedig mind az ázsiai nagyhatalomból érkezett. Az, hogy hozzánk is eljutottak, szintén hozzájárult ahhoz a fordulathoz, mely 2025-ben megtörtént az EY szerint.

A világ egyik vezető könyvvizsgálója friss jelentésében azt írja, 2025-ben az Európából Kínába irányuló export 34 százalékkal esett az előző évi adatokhoz képest. Ennek értéke 16 milliárd euró volt,

miközben a Kínából Európába tartó autók és alkatrészek összértéke 8 százalékkal nőtt, és átlépte a 22 milliárd eurót.

Mindez pár év alatt játszódott le, ugyanis 2022-ben még több, mint kétszer akkora volt az európai export értéke, mint 2025-ben, miközben kínai autóipari termékekből jóval kevesebb érkezett az öreg kontinensre. Ugyanez a trend egyébként Németországban is megfigyelhető, bár ott még kicsivel vezet a kínai export (13,6 milliárd euró) az import (7,4 milliárd euró) előtt.

A kínaiak ereje egyébként nem kizárólag az autókban van. Az autóipari alkatrészek kategóriájába tartoznak az akkumulátorok is, melyek piacát az ázsiai ország gyártói uralják, jelentős európai szereplő nemigen rúg itt labdába. Szintén megjegyzendő még, hogy a kínai oldal számait maguk az európai gyártók is felfelé tolják bizonyos modelljeikkel. A Cupra Tavascan, valamint több MINI-modell gyártása is Kínában zajlik, csak hogy a magyar piacon elérhető autókat említsük.