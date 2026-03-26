Három évvel a Ford Mustang 1965-ös premierje után a márka kaliforniai kereskedői úgy döntöttek, összefognak, és építtetnek a gyárral egy olyan limitált szériát, amelyből csak úgy sugárzik a kaliforniai életérzés. Nem örömükben tették: a konkurensek gyorsan reagáltak a Mustangra, és hirtelen szűkké vált a piac a Ford számára, kellett a hírverés.

Az autó el is készült, ám végül a California Special a tervezett ötezer helyett alig több mint négyezer példányban talált gazdára. Ennek akkor nem örültek az érintettek, az utókor azonban hálás, a széria ma komoly gyűjtői értéket képvisel, és a Mustang-történelem fontos mérföldköveként tekintenek rá a szakértők.

Nem valószínű, hogy ugyanilyen ikonikus státuszra tehet szert a Mustang Mach-E GT California Special, de rövid távon izgalmasabbá teszi a Ford hatodik évét taposó elektromos terepkupéját.

A több színben rendelhető modell több pontján az eredetit idéző GT/CS, illetve California Special feliratokkal és emblémákkal találkozunk, új rajzolatú a 20 colos keréktárcsa, a beltérben egyedi kivitelű, strapabíró szintetikus kárpitozás vár.

Ennyi persze kevés volna az üdvösséghez, ezért a Ford technológiai szempontból is frissítette a Mustang Mach-E családot.

A Premium Extended Range modellek új, csökkentett gördülési ellenállású abroncsokat kapnak, amelyekkel az összkerekes kivitelek hatótávolságra 555, a hátsókerekeseké 615 kilométerre nő (az eddigi 550-nel és 600-zal szemben.)

A biztonságos kiszállást támogató Clear Exit Assist rendszer (amely figyelmeztet, ha a kiszálló utas rányitná az ajtót egy közeledő kerékpárosra vagy gyalogosra) mostantól minden esetben alapfelszerelés, ugyanúgy, mint az intelligens adaptív tempomat, az ütközést megelőző asszisztens, a holtteret és a keresztirányú forgalmat figyelő rendszer, vagy az aktív elkerülő kormányzás.

A műszaki tartalom mellé két új színt (egy pirosat és egy türkizt) is csomagol a Ford, ezeket a fenti képen megcsodálhatod.

Korábban többször is készült már California Special kivitel a Mustang kupéból, például 2022-ben: