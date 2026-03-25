Hat gyorsforgalmi úton (M1, M3, M30, M35, M7, M70) cserélik előre tervezetten, és nagyobb felületen a burkolatokat a tervek szerint 630 ezer négyzetméteren – írta az autópálya-kezelő. Az aszfaltrétegek cseréje mellett három híd és öt pihenő is megújul 2026-ban.

Az idén az M3-as, M1-es és M7-es pályák burkolata újul meg a legnagyobb mértékben. A munkálatokról folyamatosan és előre tájékoztatják majd a közlekedőket.

Az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan az M7-esen, az M0-s és Balatonvilágos közötti szakaszon a vakáció ideje alatt egyik irányban sem lesznek előre tervezett munkálatok. A vakáció előtt és után pedig a jelenlegi tervek szerint a Balaton irányába csak kisebb, míg a Budapest felé tartó pályaoldalon nagyobb volumenű burkolatfelújításokra számíthatnak az arra közlekedők.

A korábbi évekhez képest az idei évtől már jelentősen kevesebb felújításra és terelésre kell számítani az MKIF Zrt. hálózatán országszerte.