Benzinmotoros marad, menetkész tömege pedig nem lépi át az egy tonnát – erre tett ígéretet Oszuga Manabu, a Mazda Motor Corporation globális értékesítési és marketing igazgatója, amikor az ausztrál GoAuto magazin szerkesztői a következő generációs (minden bizonnyal NE kód alatt érkező) MX-5 roadsterről kérdezték.

„Nem árulhatom el, pontosan mikor érkezik a következő MX-5, azt azonban elmondhatom, hogy már dolgozunk az autón.” – mondta a szakember, majd hozzátette: „Tudjuk, hogy nem engedhetünk az MX-5 alapvető értékeiből, hiszen ikonikus modellről van szó. Ugyanakkor világszerte egyre szigorúbbak a károsanyag-kibocsátási normák, akárcsak a biztonsági előírások – ezek pedig nem feltétlenül vágnak egybe az örömteli vezetésre termet autóról alkotott elképzelésekkel.”

Oszuga-szan nem zárta ki, hogy a jövőben szóba kerül a villamosítás, egyelőre azonban a technológia jelentősen növelné a modell tömegét, az pedig nem elfogadható a célközönség számára. „A jövőben azonban, ha a technológia megfelel, nem zárkódunk el a villamosítástól. Jelenleg a belső égésű motor az egyetlen lehetséges út.”

A szakember gondolatai egybevágnak más Mazda-vezetők korábbi közlésével: Umesita Rijuicsi, az autógyártó műszaki igazgatója már egy évvel ezelőtt ugyanezt a fejlesztési irányt vázolta fel: szívómotor, kézi sebességváltó, könnyű építésmód.

A feltöltés nélküli benzinmotor emissziós szempontból komoly kihívást jelent, ám úgy tűnik, a Mazda a hagyományos módszerrel oldja meg a tiszta üzemet. Sztöchiometrikus keverési arányt alkalmaznak, ami tökéletes égést, ezáltal minimális károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé – viszont csökkenti a motor csúcsteljesítményét. Emiatt a korábbi, ma már épp károsanyag-kibocsátása miatt nem forgalmazott kétliteres motor lökettérfogatát 2,5 literre növelik – hogy vadonatúj konstrukciót alkalmaznak-e, egyelőre nem tudni, de a lényeg, hogy így megmarad az erő.

A nagyobb blokkból adódó extra tömeget pedig vélhetően az egyéb komponensek tömegének következetes csökkentésével kompenzálják – a Mazda évek óta alkalmazza sikerrel ezt a „gramm-stratégiát.” Az MX-5 menetkész tömege most 990 kg-nál indul, az ígéret szerint a következő kiadás ennél is könnyebb lesz.

Noha a piaci bevezetés időpontját hivatalosan nem erősítették meg, úgy tudjuk, az ötödik generációs MX-5 már jövőre megjelenhet.

Képeinken a jelenlegi, negyedik generációs MX-5 vászontetős változata látható.