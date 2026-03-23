A jubileumi modell egy harmadik generációs, vegas sárga színű Audi Q3 volt. A jubileumi autóba egy szintén Győrben gyártott, 1,5 literes benzines turbómotort szereltek.

Az Audi Hungariánál 1998-ban kezdődött a járműgyártás, amely azóta folyamatosan bővült. A mára legendássá vált TT-modellek gyártása mellett 2013-ban új korszak kezdődött: a vállalat komplett járműgyárrá vált saját prés-, karosszéria- és lakkozóüzemmel, illetve szereldével. Ekkor megkezdődött az Audi A3 limuzin gyártása is.

A Q3-asból 2018-ban gördült le az első autó a győri gyár gyártósorairól, 2025-ben pedig elstartolt a modellsorozat harmadik generációjának gyártása is. A termékkínálat a belső égésű hajtáslánccal szerelt modelleken kívül kiegészül mild hibrid és plug‑in hibrid változatokkal is.

2024-től a Cupra Terramar sorozatgyártása is Győrben történik, mellyel az Audi Hungaria az Audi első több márkát készítő gyártóüzeme. A Győrben készült autók a világ több mint 120 országában futnak, és ha az összes, Győrben gyártott autó – Audi TT, A3 Limousine, A3 Cabriolet, Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar – egymás mögé állna, akkor körülbelül Budapesttől Los Angelesig érne a sor.

Az Audi Hungaria 2025-ben 200 756 autót gyártott, ami mintegy húszezer darabbal múlja felül a 2024-es gyártást.