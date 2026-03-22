Március 22-én átépítik a terelést az M1-es autópályán Budapest közelében, ezért ezen a napon fokozott óvatossággal kell közlekedniük arrafelé az autósoknak – adta hírül az MKIF Zrt. A munkálatokat az M1-M0-s térségében végzik.

Az új forgalmi rend bevezetésére azért van szükség, mert a jelenlegi kialakítás mellett csúcsidőben rendszeresen hosszú torlódások alakulnak ki a Sasfészek-tó pihenőhely és Biatorbágy térségében, mind az autópályán, mind a környező utakon. A forgalmi helyzet javításában várhatóan jelentős segítséget nyújt majd a biatorbágyi felhajtó, amely a tervek szerint májustól válik használhatóvá.

Ennek érdekében viszont elkerülhetetlen a főváros felé vezető pályaoldal lezárása, mivel az érintett útszakaszt teljes szélességében és a korábbi tervekhez képest gyorsabban átépíthessék a biatorbágyi felhajtóval együtt.

Így alakul át a terelés

A munkálatok elvégzéséhez a 19-es és a 17-es kilométer szelvény közötti útszakaszon lezárják az át nem terelt sávot. A Budapest irányába tartó teljes forgalmat ez idő alatt a már korábban átterelt sáv mellé vezetik. Ennek köszönhetően a Győr felé vezető pályaoldalon 2+2 sávos rendben lehet majd közlekedni, vagyis irányonként két-két sáv áll rendelkezésre. Ebben az időszakban a Budapest felé tartó pályaoldal munkaterületként funkcionál.

Fontos, hogy az átterelt sávból a 17-es kilométernél két sávon lehet visszatérni az M0-s autóút felé. Akik pedig Budaörs irányába szeretnének tovább haladni, ők az átterelt belső sávot válasszák tovább haladásukhoz, hasonlóan a jelenlegi forgalmi rendhez. Az országhatár irányába közlekedőket az új forgalmi rend ugyanakkor nem érinti.

A forgalmi rend átalakítása miatt, vasárnap reggel 8 órától várhatóan kora délutánig lezárják a Budapest felé vezető átterelt sávot a 61-es és a 17-es kilométer szelvények között. Addig a forgalom Budapest felé csak az át nem terelt sávon haladhat.