Az adatelemezésre, fogyasztói tájékoztatásra szakosodott JD Power szervezet négy évvel ezelőtt újratervezte mértékadó megbízhatósági felmérését. A Vehicle Dependability Study (VDS) megújulása elkerülhetetlen volt, hiszen az egyre gyorsabb ütemű és léptékű digitalizáció vadonatúj hibaforrásokat hozott magával.

Az elektronikus rendszerek meghibásodásának kockázata nem maradt elméleti, évek óta az infotainment funkciók okozzák a legtöbb problémát az autóknál. Az idei felmérésen 100 autóra 56,7 hiba jutott ezen a téren, a teljes felmérés összátlaga pedig 217 hibapont volt 100 autónként – ez a 2022-es megújulás óta mért legmagasabb (legrosszabb) érték.

A felmérésen 2023-as modellévi, azaz idén hároméves autók tulajdonosai: összesen 33 268 ügyfél számolt be a járművekkel az utóbbi egy évben tapasztalt meghibásodásokról. A felmérés kilenc kategóriában (légkondi, vezetőtámogatás, vezetési élmény, külső, kezelőszervek és kijelzők, infotainment, utastér, hajtáslánc, ülések) összesen 184 hibajelenségre kérdezett rá.

A kutatás alapvetően az észak-amerikai piac tapasztalatait összegzi, ám az egyes méretosztályok legmegbízhatóbb típusai között akadnak olyan globális modellek, amelyeket Európában is forgalmaznak. Az alábbi galériában ezekre koncentrálunk.

JD Power 2026 VDS megbízhatósági felmérés

A teljes felmérés legeslegmegbízhatóbb típusa a Lexus IS lett, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Európában.

Ami az autógyártók versenyét illeti, a prémium márkák közül a Lexus végzett az élen 100 autó eső 151 hibajelenséggel. A tömegpiaci szereplők körében a Buick teljesített a legjobban (160 pont.) Az Európában releváns márkák közül az átlag (204 pont) fölötti eredményt ért el a Mini (168), a Subaru (181), a Porsche (182), a Toyota (185), a Kia (193), a Nissan (194), a BMW és a Hyundai (mindkettő 198 pont.)

A felmérés végén kullog a Volkswagen (301 pont), a Volvo (296), a Land Rover (274), a Jeep (267), az Audi (244) és a Mercedes-Benz (235.)

A Tesla nem felelt meg a felmérés feltételeinek, ezért eredményét nem rangsorolták, de 226 pontjából a mezőny alsó harmadának a tetejére futotta volna.