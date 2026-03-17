A Renault Austral (2022), Espace (2023) és Rafale (2024) bevezetése óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a Renault felsőbb kategóriás típusainak vásárlói szeretik a fejlett technológiai tartalmakat: az Austral ügyfeleinek csaknem a fele, az Espace-osok kétharmada, míg a Rafale-kliensek 85 százaléka a legmagasabb felszereltségi szinten választja autóját.

Ehhez igazodva az aktuális modellévre igényes funkciókkal bővítette a CMF-C/D platformra épülő trió felszereltségét a Renault.

Megjelent például a Qi2 típusú vezeték nélküli töltő az autókban – ezt a szabványt a köznyelv Magsafe néven ismeri, és elsősorban nem azért jó, mert mágnesesen rögzíti a telefont, hanem mert a töltési felületek precíz illesztésének köszönhetően nagyobb teljesítménnyel vihető át az energia, méghozzá túlmelegedés nélkül. A rendszer a régebbi telefonokat is támogatja, megfelelő kiegészítők használata esetén.

Aztán ott van az új Airnity mobiladat-szolgáltatási csomag, amely az autóba integrált rendszert alkalmazva biztosít online kapcsolatot, azaz immár nincs szükség a felhasználó saját mobil internetére. A csomag elérhetősége nyilván piaconként változik, de a Renault szerint havi 40 óra zenehallgatásra elegendő adatcsomag tartozik hozzá.

Újdonság még a fejlett vezetőfelügyeleti rendszer, amely az A-oszlopba eleve beépített kamerát alkalmazza. Ennek eddig az volt a feladata, hogy automatikusan a sofőr testalkatára állítsa be az ülést, de mostantól a figyelemvesztést, fáradtságot vagy rosszullétet is észleli.

Fontos újdonságnak bizonyulhat a Smart (okos) üzemmód, amely automatikusan vált a három Multi-Sense üzemmód (öko, komfort, sport) között. Előzéskor például külön kérés nélkül sportos üzembe vált az autó, míg ha lakott területre érünk, és lassítunk, visszakapcsol öko (takarékos) üzemmódba.

A fentiekkel ellentétben még nem jelenik meg az autókban, ám hamarosan megtalálható lesz a fedélzeten a Gemini, a Google mesterséges intelligenciája, amely a Google Asszisztens helyébe lép.

Nem csak tudásukban fejlődnek a nagy Renault-k, hanem esztétikai szempontból is. Az Austral és az Espace palettáján megjelenik például a vadonatúj „Slate Blue selyemszín” árnyalat, míg a Rafale szemcsés kidolgozású,fekete szövetkárpitozással gazdagodik.

A hajtásláncok kínálata nem változik. Mindhárom típus elérhető a 200 lóerős full hibrid konfigurációval, míg a Rafale 300 lóerős, öszkerékhajtású plug-in hibridként is megvásárolható.