Egy 2025-ben jogerősen lezárt ügyben egy vásárló használt autót vett egy kereskedéstől. Az adásvételt követően rövid időn belül olyan súlyos műszaki hibák jelentkeztek, amelyek miatt az autó teljesen üzemképtelenné vált.

A vevő a problémát haladéktalanul jelezte az eladónak, azonban a javítás nem történt meg, ezért végül elállt a szerződéstől, és visszakövetelte a vételárat, valamint a hibával összefüggésben felmerült valamennyi költséget.

Az autókereskedő védekezése tipikus volt: arra hivatkozott, hogy a jármű idős, nagy futásteljesítményű, a vevő mindezt a vásárláskor tudta, a meghibásodások pedig álláspontja szerint csak az adásvételt követően keletkeztek. A vásárló ügyében a bíróság sem első-, sem másodfokon nem fogadta el ezeket az érveket.

A döntés alapját a kellékszavatosság szabályai adták. A Polgári Törvénykönyv szerint hibás teljesítésről beszélünk, ha a szolgáltatás – jelen esetben a gépjármű – a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban előírt minőségi követelményeknek.

Használt autó esetén is alapvető elvárás, hogy a jármű rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, vagyis biztonságosan lehessen vele közlekedni. Az autó életkora és futásteljesítménye önmagában nem jelenti azt, hogy a vevőnek el kell fogadnia a súlyos, rejtett műszaki hibákat.

A JogLabor információi szerint az ügy egyik kulcskérdése az volt, hogy itt a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésről van szó. Ilyen esetben a jogszabályok különös jelentőséget tulajdonítanak annak, mikor jelentkezik a hiba.

Ha az a vásárlástól számított hat hónapon belül válik felismerhetővé, a törvény vélelmezi, hogy a hiba már az átadáskor fennállt (az ügy elbírálásakor ez a vélelem kifejezetten a fogyasztót illette meg; a jogszabály azóta módosult, és a bizonyítási teher megfordulására vonatkozó szabályozás kibővült.)

Ez nem jelenti azt, hogy a vevőnek semmilyen bizonyítási kötelezettsége nincs, de azt igen, hogy megfordult a bizonyítás terhe, nem neki kell igazolnia a hibás teljesítést, hanem az eladónak kell bizonyítania: a meghibásodás oka a teljesítés után keletkezett.

A perben beszerzett igazságügyi szakértői vélemény egyértelműen megállapította, hogy a jármű műszaki hibái nem alakulhattak ki a rövid idejű használat során. A problémák oka a korábbi, elmaradt karbantartás volt, és ezek a hibák már a vásárlás időpontjában is fennálltak.

Mivel az eladó ezt nem tudta érdemben cáfolni, a bíróság jogszerűnek ítélte a vevő elállását, és kötelezte a kereskedést a vételár és a kapcsolódó költségek visszafizetésére. A költségek a vételár háromszorosát tették ki.

Az ügy jól mutatja, hogy használt autó vásárlása esetén is léteznek hatékony jogi eszközök a vevő kezében. Ehhez szükséges, hogy a hibát azonnal, írásban jelezzük az eladónak, és a további jogi lépések időben, megfelelően és szakszerűen történjenek. A megfelelő fellépés, az időben megtett jognyilatkozatok és a szakszerű bizonyítás döntő jelentőségű lehet.