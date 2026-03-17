Ha ez a fickó azt mondja, hogy ez vagy az az autó annyira szuper, hogy áriákat lehet róla zengeni, akkor nagyon is komolyan gondolja. Andrew Hiers egy floridai kereskedésben dolgozik az Egyesült Államokban. Kerüli a hétköznapiságot. Ahelyett, hogy azt állítaná az eladósorba került kocsikról, hogy “leinformálható előélet, nemdohányzó, női tulajdonostól”, na meg, hogy “garázsban tartva”, simán csak elénekli a fontosabb tudnivalókat. De olyan minőségben, hogy azért normál esetben is kisebb vagyonokat kérnének el Budapesten az Operában, vagy Bécsben, a magyar énekeseket is foglalkoztató Volksoperben.

A 38 éves férfi először egy használt Corvette-ről készült videót tett közzé, amelyhez a Giacomo Puccini Turandot című operájából a Nessun Dorma című dalt használta fel alapnak. Erről videót is készített, amely hamarosan egymillió megtekintést hozott neki a TikTokon. Bár akkor még a Corvette-et valaki más adta el, nem ő, mégis folytatta a munkát.

Sőt, egyenesen poént csinált belőle. Következő videójában éppen arról énekelt az “Una Furtiva Lagrima” (Egy titkos könnycsepp) című dal dallamára, hogy bár nem ő adta el a Corvette-et, azért van még a kereskedésben még egy ilyen. “Nagyon sokan szomorúak voltak, hogy nem én értékesítettem azt a kocsit, amiben először feltűntem a komolyzene-kedvelők előtt. De hát mit tegyek, én inkább az a figura vagyok, akinek inkább viccesnek kell lennie” – jegyezte meg Hiers a Washington Postnak.

Hiers egymás után gyártja a hirdetéseket az autókról, méghozzá úgy, hogy híres operadallamokra egyedi szöveget talál ki. Olyat, ami illeszkedik a videón megjelenő autóhoz. Kiemeli a fontosabb jellemzőket és tudnivalókat. A kettő együtt egészen sajátos élményt nyújt. Az embernek elsőre az lehet az érzése, mintha egy vadonatúj autó reklámját látná. Az énekes nagyon magasra tette a lécet, hiszen ily módon még senki sem akart autókat eladni. Sikerét annak is köszönheti, hogy bár bassz-bariton, vagyis mély, telített hanggal rendelkezik, ennek ellenére a hihetetlenül magas hangokat is ki tudja énekelni.

A férfi képzett énekes, hiszen Hiers a Florida Állami Egyetemen tanult éneket, majd a Binghamtoni Egyetemen szerzett énekművészeti mesterdiplomát. Tehetsége nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is lenyűgözi. Már többen is kérték a kisebbek közül, hadd hallgassák meg élőben a férfit, aki természetesen örömmel teljesíti az ilyen felkéréseket. Joggal merül fel a kérdés, hogy ha valaki ilyen tehetséges, akkor miért nem ebből él meg?

Nos, Hiers már egy sikeres karrierút elején járt, hiszen az egyetemi tanulmányok után egyre több szóló felkérést kapott. Sőt, még a híres Minnesota-i Northern Lights Music Festivalon is fellépett. Már éppen egy két hónapos európai körútra indult volna, amikor rákkal diagnosztizálták 30 éves korában. Azóta próbál visszatalálni saját útjára, de kétség nem fér hozzá, hogy sikeresen kötötte össze a polgári szakmáját a benne lakozó tehetséggel és tudással. Lehet, hogy hamarosan újra a “világot jelentő deszkákon” találja magát?