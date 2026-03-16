A férfi a gyanú szerint csaknem egy éven át zsarolta az autók javításával megbízott karosszérialakatos ismerősét. A két férfi még 2022-ben állapodott meg arról, hogy a sérült autók felvásárlásával és eladásával foglalkozó gyanúsított a kocsikat az ismerősénél javíttatja meg, majd eladja azokat.

A kereskedő 2025 januárjától egyre több kifogást talált ismerőse munkájában, majd március környékén azt találta ki, hogy ha a javítással a sértett nem végez időben, akkor bánatpénzt kell fizetnie.

A gyanúsított tavaly tavasszal azzal állt elő ismerősénél, hogy egy 40-50 millió forintért megvásárolható – s reményei szerint a felújításokat követően akár 200 millió forintért eladható – családi házat azért nem tudott megszerezni, mert társa nem végzett a javításokkal. A férfi a különbözetet a sértettől követelte, mondván, majd ledolgozza a tartozást az általa megvásárolt másik háznál, az autókkal, illetve különböző ügyintézésekkel.

Ezt követően a gyanúsított munkálatok elvégzését, nagyobb értékű műszaki cikkek megvételét, nagybevásárlások intézését, pénzt követelt a karosszériástól. A kereskedő azzal fenyegetőzött, hogy ha a sértett nem törleszt, “megöli, rágyújtja a házat, feleségét és kisfiát is megöli, valamint hivatkozott egy külföldi ismerősére, mondván, hogy az majd eljön az embereivel, elviszi és feleteti a disznókkal” – írták a bírósági közleményben.

A sértett a fenyegetések hatására közel egy éve a gyanúsított házán dolgozott térítésmentesen hétvégente, oda már a beépítendő anyagokat is maga vásárolta és a szakembereket is ő fizette ki, valamint több millió forintot adott a gyanúsítottnak készpénzben, és több százezer forintért vásárolt neki műszaki berendezéseket, mindezeket összesen mintegy ötmillió forint értékben.

A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban a bíróság szerint alaposan feltehető, hogy – szabadlábon hagyása esetén – a büntetőeljárásban résztvevő személyek jogellenes befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért elrendelték a letartóztatását.